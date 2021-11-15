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الاثنين 15 تشرين الثاني 2021 ساعة 21:02

أمير عبد اللهيان: لا نرى سقفا لتحسين العلاقات مع تركيا

أمير عبد اللهيان: لا نرى سقفا لتحسين العلاقات مع تركيا
وكتب وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة على تويتر مساء اليوم (الاثنين) بعد لقائه وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو: "يسعدني استضافة أخي مولود جاويش أوغلو في طهران".

وأضاف: "خلال هذا الاجتماع الودي والحميم ، اتفقنا على العمل على خارطة طريق طويلة الأجل لمواصلة تنمية العلاقات الثنائية".

وأشار وزير الخارجية إلى أنه تمت أيضا مناقشة القضايا الإقليمية ، بما في ذلك أفغانستان.

وأضاف: "نحن لا نرى سقفا لتحسين العلاقات مع تركيا".

وبحسب وكالة فارس ، أوضح وزير الخارجية التركي ، خلال لقائه مع نظيره الإيراني ، أننا نشجع المستثمرين والشركات التركية على التعاون مع إيران ، ودعا إلى تسهيل التعاون في هذا الصدد.

وقال وزير الخارجية الايراني ، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي ، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور طهران في المستقبل القريب ، وأعرب عن قلقه إزاء التطورات في لبنان.
رقم : 963764
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