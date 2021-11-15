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الاثنين 15 تشرين الثاني 2021 ساعة 21:07

هيئة الأسرى:الاسير الفسفوس يقترب من الموت المفاجئ في كل دقيقة

هيئة الأسرى:الاسير الفسفوس يقترب من الموت المفاجئ في كل دقيقة
وقالت الهيئةفي بيان لها، إن " هذا الالتماس هو الرابع الذي يقدم للاسير الفسفوس من قبل الهيئة خلال فترة اضرابه عن الطعام، وسط حالة من اللامبالاة والاجرام والاستهتار المتعمد بحياته من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية".

وحذرت الهيئة، من خطورة الوضع الصحي الحرج للأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 124 يوما والقابع في مشفى برزلاي والاسرائيلي، قائلة "ان الاسير الفسفوس يقترب من الموت المفاجئ في كل دقيقة".

وأشارت إلى أن الاسير الفسفوس يعاني من عدم انتظام في دقات القلب، ووخزات في الصدر، وانخفاض في ضغط الدم ونسبة السوائل بجسمه، ومن أوجاع وآلآم مختلفة، الأمر الذي يجعله عرضه لانتكاسة صحية مفاجئة واصابته بمشاكل في الكلى والقلب، والرئتين، والجهاز العصبي.

يذكرأن خمسة أسرى اليوم الاثنين 15/11/2021، يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري، وأقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 124 يوما ، وسط تحذيرات من تعرض حياتهم للخطر وخاصة بعد تحذير من تعرض الاسير الفسفوس للموت المفاجئ في أي لحظة .

والأسرى المضربون إلى جانب الفسفوس، هم: علاء الأعرج منذ 100 يوما، وهشام أبو هواش منذ 91 يوما، ولؤي الأشقر المضرب منذ 36 يوما، وعياد الهريمي المضرب عن الطعام منذ 54 يوما.
مصدر : وكالات
رقم : 963766
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