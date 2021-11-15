تحرك تركي ايراني نحو أفق جديدة

وشدد الرئيس الايراني على رفع مستوى التعاون بين ايران وتركيا من المستوى الاقليمي الى الدولي ليكون اكثر تأثيرا في المعادلات العالمية، هذا واكد السيد رئيسي على حسم خارطة الطريق للنهوض بالتعاون الشامل بين البلدين، خارطة تنتظر ان يماط الستار عنها خلال الزيارة المرتقبة للرئيس التركي اردوغان إلى إيران.



ولفت السيد رئيسي أن تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين تركيا وإيران يصب في مصلحة شعبي البلدين.



وتابع: "إيران لها روابط دينية وثقافية عميقة مع تركيا وأذربيجان تتجاوز علاقات الجوار".



من جانبه، أعرب وزير الخارجية التركي عن رغبة بلاده في تطوير التعاون مع إيران، وفق البيان نفسه.



وأردف: "نرى الحكومة الإيرانية الجديدة على أنها حكومة موجهة نحو تحقيق النتائج، ونحن مصممون على رفع مستوى التعاون مع طهران قدر الإمكان".



وأكد أنهم يهدفون لتوسيع التعاون مع إيران لتعزيز الاستقرار والعلاقات التجارية في منطقة القوقاز، مشددا على أهمية التعاون مع إيران في مكافحة الإرهاب.



وفي سياق متصل، قال تشاووش أوغلو في تغريدة عبر تويتر إنه بحث مع الرئيس الإيراني التطورات الإقليمية الأخيرة والعلاقات الثنائية بما في ذلك التجارة والاستثمارات ومكافحة الإرهاب.



واستطرد: "أكدنا إرادتنا المتبادلة لتطوير علاقاتنا بشكل أكبر".



وفي هذا الصدد قال وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان: "نأمل ان تشهد زيارة الرئيس التركي المرتقبة لطهران توقيع خارطة طريق بين البلدين، بحثنا اليوم تنمية العلاقات الاقتصادية والقضايا القنصلية مع تركيا، في اجتماع اليوم، أجرينا مناقشة جيدة حول مختلف القضايا الدولية والإقليمية، مع التركيز على التطورات في أفغانستان والتأكيد على استقرار الأمن في غرب آسيا".



ومن أبرز الملفات التي تناولها الجانبان العلاقات الثنائية بما فيها السياسة والاقتصاد الى ملفات اقليمية كافغانستان و تطورات القوقاز وصولا الى بلاد الشام و اليمن،الضيف الزائر وصف اجراءات الحظر الأمريكية على إيران بأنها ظالمة وغير صحيحة.



وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو: "تركيا تقف دائما الى جانب ايران شعبا وحكومة، لطالما قلنا إن من انسحب من الاتفاق النووي يجب أن يعود إلى هذا الإطار وأن يرفع العقوبات الأحادية عن إيران، ناقشنا اليوم كل المستجدات في المنطقة ..نأمل باجتماعات مع ايران على مستوى عال بشأن سورية كما نشجب هجمات داعش الارهابية التي يتعرض لها الشعب الافغاني بكل طوائفه".

