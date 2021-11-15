مشاورات روسية أمريكية بشأن أفغانستان

وقال كابولوف اليوم الاثنين، "بحثت مع المبعوث الأمريكي الخاص بأفغانستان توماس ويست المشكلة الأفغانية كلها".



وردا على سؤال عما إذا كانت موسكو تشعر بالارتياح إزاء تنفيذ حركة طالبان لوعودها، قال كابولوف: "إن حركة طالبان تحاول تنفيذ وعودها، ولكن ببطء شديد".



وفى وقت سابق قالت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنريتا فور، فى بيان لها، إنها تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التى تفيد بارتفاع نسبة زواج الأطفال فى أفغانستان ، مشيرة إلى أن المنظمة تلقت تقارير موثوقة عن أسر تعرض بناتًا لا تتجاوز أعمارهن 20 عاما للزواج فى المستقبل مقابل المهر.