231 إصابة جديدة بـكورونا و6 حالات وفاة في لبنان

وفي تقريرها اليومي حول مستجدات كوفيد 19​، لفتت الوزارة إلى أنّه تمّ تسجيل 231 إصابة بين المقيمين ولا اصابات بين الوافدين.



مشيرةً إلى أنّه تمّ تسجيل 6 وفيّات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 8588.