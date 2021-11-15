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الاثنين 15 تشرين الثاني 2021 ساعة 22:36

ايران... تطعيم الرعايا الافغان بلقاح كورونا في خراسان الرضوية

ايران... تطعيم الرعايا الافغان بلقاح كورونا في خراسان الرضوية
واكد "محمد تقي هاشمي" على هامش زيارة هيئة مسؤولي المنظمات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين الى مدينة "تربت جام" (في خراسان الرضوية اليوم)، ان عملية تلقيح المهاجرين الافغان في خراسان الرضوية متواصلة ولا حدّ في مجال توفير كميّات اللقاحات اللازمة لهم.

واوضح، ان تنفيذ هذا المشروع في خراسان الرضوية بدأ تزامنا مع عملية التطعيم العام ضد جائحة كورونا في البلاد، وهو مستمر ليشمل الرعايا الاجانب الشرعيين داخل المحافظة.

ولفت "هاشمي"، ان محافظة خراسان الرضوية تستضيف مهاجرين اجانب من 51 جنسية مختلفة؛ معظمهم مواطنون افغان.

وتابع، ان 200 الف شخص من هؤلاء المهاجرين تلقوا الجرعة الاولى من لقاح كورونا، و90 الفا اخرون اخذوا الجرعة الثانية لحد اليوم.
رقم : 963785
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