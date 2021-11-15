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الاثنين 15 تشرين الثاني 2021 ساعة 22:42
وزير الحرب الصهيوني يزور الإمارات قريبا
وقال مكتب غانتس في بيان إنه سيزور دبي الأسبوع المقبل لافتتاح أول جناح وطني في المعرض الجوي.
وتأتي هذه الزيارة، في أعقاب زيارة قام قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجنرال عميكام نوركين، إلى الإمارات لأول مرة نهاية الأسبوع لحضور معرض دبي للطيران.
مصدر :
وكالات
رقم :
963788
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