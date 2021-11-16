عبد اللهيان: مستعدون للتوصل إلى اتفاق نووي جيد

وفي حديث مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، أشار عبد اللهيان إلى المحادثات المقبلة في فيينا والتي ستنطلق يوم 29 نوفمبر الحالي، مؤكدا أن "جميع الأطراف توصلت إلى فهم مشترك بأن أمريكا تتحمل اللوم والمسؤولية عن الوضع الحالي".



وقال إن "بعض الأطراف التزمت الصمت في مواجهة المزايدات الأمريكية في خطوة غير مسؤولة ساهمت في إيجاد الوضع الحالي الذي لا يمكن القبول به"، معلنا أن "الحكومة الإيرانية الجديدة عازمة على تعزيز تعاونها مع الدول الصديقة، و لا سيما إيطاليا، في أجواء مبنية على الاحترام المتبادل وبالاعتماد على الإمكانيات والفرص المتاحة في العلاقات".



وأضاف: "الحكومة الجديدة في إيران حكومة براغماتية تركز على النتائج"، لافتا إلى "أننا تبادلنا وجهات نظرنا مع أطراف المفاوضات ومستعدون للتوصل إلى اتفاق جيد، وهذا يتطلب عودة أطراف التفاوض إلى التزاماتها بصورة كاملة".