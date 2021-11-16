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الثلاثاء 16 تشرين الثاني 2021 ساعة 08:47

واشنطن: لا قرار بعد بإعفاء الهند من العقوبات إثر تسلمها «S-400»

واشنطن: لا قرار بعد بإعفاء الهند من العقوبات إثر تسلمها «S-400»
وتهدد عملية شراء المنظومة الروسية بفرض عقوبات أمريكية على الهند بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا (CAATSA)، الذي يخول بفرض عقوبات اقتصادية على الكيانات التي تشتري الأسلحة من صناعة الدفاع الروسية.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية لوكالة «الأناضول»، إن إدارة الرئيس جو بايدن لم تتخذ قراراً بعد «بشأن إعفاء محتمل عن العقوبات فيما يتعلق بصفقات الأسلحة الهندية مع روسيا».

واستدرك قائلاً إن قانون «CAATSA» لا يحتوي على بند إعفاء شامل أو خاص بدولة معينة.

وقال المتحدث «نحث جميع حلفائنا وشركائنا على التخلي عن المعاملات مع روسيا التي قد تؤدي إلى فرض عقوبات بموجب القانون».

وأشار المتحدث إلى أنه: «توسعت الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة والهند بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بما يتناسب مع وضع الهند كشريك دفاعي رئيسي. ونتوقع استمرار هذا الزخم القوي في شراكتنا الدفاعية. ونقدر شراكتنا الاستراتيجية مع الهند».

وأعلن المركز الروسي للتعاون الدولي العسكري التقني، الأحد، البدء في تسليم الهند منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس-400».
مصدر : وكالات
رقم : 963835
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