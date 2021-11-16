ايران: بدء تسجيل وايفاد الزوار الى سوريا الشهر المقبل

وأشار رشيديان في تصريح لمراسل وكالة انباء فارس، الى زيارته الاسبوع الماضي الى دمشق وتوقيعه على مذكرة تفاهم بشأن استئناف ايفاد قوافل الزوار الايرانيين الى سوريا، قائلا "ان السفر الى سوريا كان قد توقف في الاعوام الماضية بسبب الحرب وتواجد داعش. الا انه تم استئناف السفر بأعداد محدودة منذ شهر كانون الاول/ ديسمبر العام الماضي ".



وأضاف، بعد سماح اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا باستئناف رحلات السياحة الدينية بشروط، قمنا بالتزامن باجراء محادثات مع المسؤولين في العراق وسوريا لاستئناف زيارات المراقد المقدسة في البلدين، اسفرت في البداية عن رفع تأشيرة الدخول مع العراق والبدء بتسجيل اسماء الزائرين لهذا البلد ومن ثم توجهنا لاستئناف ايفاد الزوار الى سوريا.



وتابع المسؤول الايراني، قمنا بارسال الخطة المقترحة من قبلنا الى المسؤولين في سوريا وعقب موافقتهم قمنا بزيارة الى هذا البلد تلبية لدعوة رسمية من وزير السياحة السورية لمتابعة السبل الاجرائية لاستئناف ايفاد قوافل الزائرين لزيارة مرقدي السيدة زينب والسيدة رقية عليهما السلام.



واشار رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية الى التوقيع على محضر اجتماع استئناف ايفاد قوافل الزائرين مع الجانب السوري، وقال، على اساس محضر الاجتماع المذكور تقرر ايفاد 100 ألف زائر ايراني سنويا الى سوريا التي تعهدت حكومتها بالحفاظ على أمن وكرامة وعزة وسلامة الزوار الايرانيين.



واوضح المسؤول الايراني بأن عملية تسجيل وايفاد الزوار الى سوريا ستبدأ من تاريخ 5 كانون الاول/ ديسمبر المقبل على ان تقتصر على الرحلات الجوية ولايوجد أي سفر بري الى سوريا.