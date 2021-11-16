برلماني ايراني: المفاوضات مع مجموعة 4+1 ستعقد على اساس المصالح الوطنية

في حديث لمراسل وكالة فارس اشار طاهري الى عقد الجولة القادمة المفاوضات بين ايران ومجموعة 4+1 السبت المقبل في فيينا، وقال: خلافا لما زعمته اميركا ، فإن جولة الحوار هذه ليست استمرارا للجولات السابقة. واضاف:ومما لا شك فيه أن المحادثات المقبلة لن تكون على المسار السابق وستعقد بشكل جاد واستنادا الى مصالح الجمهورية الإسلامية الايرانية.



واوضح أن مفاوضات الاسبوع المقبل لن تكون استعراضية ، مضيفا: بحسب الخطة ستجري هذه المفاوضات بما يخدم مصالح إيران.



وأضاف عضو مجلس الشورى الاسلامي: في المفاوضات المقبلة، إذا كانت الأطراف الاخرى جادة، فإن إيران جادة أيضًا ونخطط لإجراء المفاوضات بطريقة مربحة للجانبين.



وشدد على أنه لا ينبغي أن نكون سعداء بالمفاوضات على الإطلاق ، وقال: يجب أن ندرك أنه كلما ظهرنا في هذه المفاوضات أكثر قوة وتنسيقا، كلما حصلنا على المزيد من الامتيازات، ومنها رفع الحظر، والفائدة الحقيقية لإيران من هذه المفاوضات هي الغاء الحظر.