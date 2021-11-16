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الثلاثاء 16 تشرين الثاني 2021 ساعة 13:09

سوريا.. إصابات في اقتتال بين المسلحين الموالين لتركيا

سوريا.. إصابات في اقتتال بين المسلحين الموالين لتركيا
وذكرت مصادر محلية لمراسل وكالة سانا السورية أن اقتتالاً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقذائف الـ “ار بي جي” اندلع بين مجموعتين إرهابيتين تتبعان لما يسمى “فرقة الحمزة” المدعومة من قوات الاحتلال التركي في منطقة رأس العين بالريف الشمالي الغربي ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الطرفين.

ولفتت المصادر إلى أن عدداً من الأسر غادروا منازلهم هرباً من الاشتباكات وإطلاق النار العشوائي فيما أغلقت المحال التجارية أبوابها في عدد من الشوارع في مشهد شبه يومي جراء استمرار الاقتتال فيما بين هؤلاء المرتزقة.

واندلعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة السبت الماضي بين تنظيمات إرهابية تابعة لما يسمى “فرقة الحمزة” المرتبطة بالاحتلال التركي قرب صوامع مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي ما أدى إلى مقتل إرهابي وإصابة آخرين تم نقلهم إلى المشافي التركية.
رقم : 963880
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