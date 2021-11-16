العراق يحيي ذكرى ميلاد الشهيد أبو مهدي المهندس

وكان قد استشهد الشهيد ابو مهدي المهندس مع رفيقه القائد الشهيد اللواء قاسم سليماني وثلة من رفاقهما، بقصف من طيران بدون طيار امريكية استهدفت موكبهما على طريق مطار بغداد الدولي، في جريمة اثارت غضب العراقيين والايرانيين وكافة الاحرار في العالم، لما لهذين الشهيدين من دور كبير في انهاء وجود جماعة داعش الارهابية في العراق، الامر الذي يعتبره المراقبون والمحللون والشعب العراقي انتقاما من الشهيدين بسبب قضاءهما على داعش والارهاب الذي تستخدمه الادارة الاميركية اداة للضغط على الشعوب والحكومات.



وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الذكرى، مستذكرين بطولات الشهداء القادة وتضحياتهم ودورهم في القضاء على جماعة داعش، حيث تصدر وسم #ميلاد_مهندس_النصر قائمة مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.



فكتب أحد الناشطين على موقع تويتر في وصف الشهيد ابو مهدي المهندس بأنه فكر وان الفكر لا يموت.



فيما اعتبر مغرد آخر الشهيد ابو مهدي المهندس بأنه كان خير قائدٍ للمعارك وبطلا من ابطالها وسار بالمجاهدين الى مطلع النصر وشهد له صاحب الفتوى (السيد علي السيستاني) بالبطولة وبأنه كان للمرجعية خادما مطيعا ملبيا.



وقالت إحدى الناشطات في هذه الذكرى الأليمة إن ذكرى الشهيد ابو مهدي المهندس ستبقى معين لا ينضب يروي النفوس الطيبة وينهل منه من رام الوصال الى طريق العاشقين.



وفي سياق متصل دعت إحدى الناشطات الحكومة العراقي الى ان تبني تمثالا للشهيد ابو مهدي المهندس لأنه يستحق ذلك، معتبرة ان كل مجاهدٍ عراقيٍ اصبح من ذوي الشهداء برحيل الشهيد المهندس لأنّهم فقدوه أباً قبل أن يفقدوه قائداً.



فيما رأى ناشط عراقي على تويتر إن التاريخ انصف بشهادة القائد ابو مهدي المهندس شريحة ابناء العوائل النازحة حتى صار الجميع ينادونه (أبونا الشايب) مفتخرين بالانتساب اليه.



حتى بعد شهادته يحتفي العراقيون والشرفاء بذكرى ميلاد قائد النصر على داعش الشهيد ابو مهدي المهندس، عرفانا منهم لدوره وتضحياته وانسانيته، وسيبقى التاريخ يمقت الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب، الذي اوعز بارتكاب هذه الجريمة.