إثيوبيا تكشف عن تلقيها دعما ماليا كبيرا من السعودية من أجل المياه

وحسب "إذاعة فانا" الإثيوبية، استقبل وزير المياه والطاقة الإثيوبي، حبتامو إيتيفا، السفير السعودي لدى أديس أبابا، مشيرة إلى أن الطرفين اتفقا على العمل معا في مجال المياه والطاقة.



وقال السفير السعودي، إن بلاده "تريد زيادة تعزيز العلاقة مع إثيوبيا"، مؤكدا العمل على جذب الشركات السعودية إلى صناعة التعدين، والعمل مع الحكومة بشأن وضع الإثيوبيين في المملكة.



وأضاف أن "الحياة في أديس أبابا مستمرة على ما كانت عليه من قبل، متوقعا حل المشكلة التي تواجه الشمال قريبا".



وكانت السعودية قد دعت رعايها في إثيوبيا مؤخرا إلى مغادرة البلاد "في أقرب فرصة ممكنة"، على خلفية الاضطرابات الأمنية وتقارير عن قرب دخول قوات المتمردين إلى العاصمة أديس أبابا.



ولدى الدول الخليجية استثمارات كبيرة في اثيوبيا، في حين تواجه كل من مصر والسودان مشكلة وجودية بسبب سد النهضة الاثيوبي المقام على النيل والذي قد يحرم ملايين المصريين والسودانيين من الماء والزراعة، في حين لم تضط هذه الدول على اثيوبيا لحل المشكلة التي مازالت عالقة بين الاطراف الثلاثة مع غياب اي تنازلات اثيوبية حول الموضوع.