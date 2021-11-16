عون: نرحّب بأي مساعدة يمكن ان تقدمها تركيا لتسهيل عودة النازحين السوريين

وقال: لاسيما لجهة الضغط على المجتمع الدولي لكي يقدم المساعدات للنازحين داخل سوريا تشجيعا للعودة وايّد و تنسيق الجهود الإقليمية في سبيل ذلك مع تركيا والأردن والعراق.



واكد عون على الرغبة في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة، وخصوصاً زيادة نسبة استيراد تركيا للمنتجات اللبنانية، لاسيما وان الميزان التجاري يميل حاليا لصالح تركيا.



وشكر الرئيس عون الوزير اوغلو على التضامن الذي تبديه بلاده مع لبنان في الظروف التي يمر بها، مقدرا مشاركة تركيا في المكون البحري للقوات البحرية التابعة لــ اليونيفيل، فضلا عن المساعدات الانسانية والعسكرية التي تقدمها سواء على المستوى الحكومي، او عبر وكالة التعاون والتنسيق التركية او المنظمات غير الحكومية.



واعرب رئيس الجمهورية عن امله في ان يصار قريبا الى افتتاح مستشفى صيدا للحروق والكسور بعد استكمال تجهيزه. وحمل الرئيس عون الوزير اوغلو تحياته الى التركي رجب طيب اردوغان، مجددا الطلب الى تركيا بالمساعدة على عودة القبارصة الموارنة الى قراهم في الجزء الشمالي من جزيرة قبرص بعد التأخير الذي حصل لانجاز هذه الخطوة لاسباب لوجستية وأخرى مرتبطة بانتشار وباء كورونا.



وكان الوزير اوغلو نقل الى الرئيس عون رسالة شفهية من الرئيس اردوغان اكد فيها على عمق العلاقات بين لبنان وتركيا ورغبته في تطويرها وتعزيزها على مختلف الأصعدة، مهنئا بقرب حلول عيد الاستقلال. وأشار الى ان الزيارة الرسمية المرتقبة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى تركيا ستكون مناسبة للبحث في الاتفاقيات المشتركة التي تزيد العلاقات بين البلدين وثوقا.