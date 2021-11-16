وزير النفط الإيراني: لم نربط إنجازاتنا بالمفاوضات النووية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة في مجلس الشورى الاسلامي، اليوم الثلاثاء؛ حيث قدم "لأوجي" تقريرا حول برامج وزارة النفط ومنجزاتها خلال الأيام الـ83 الماضية بعد شروع مهام الحكومة الجديدة.



وأعرب "أوجي" عن تقديره للدعم الذي قدمه أعضاء اللجنة النيابية إلى وزارة النفط في هذه الفترة.



كما تطرق إلى الهجوم السيبراني الأخير والذي استهدف محطات توزيع وقود السيارات في البلاد؛ قائلا إن: هذا الهجوم كاد أن يؤدي إلى أزمة كبيرة، لكن تم إحباطه بدعم "الشركة الوطنية لتصفية وتوزيع المنتجات النفطية"، وفي أقصر وقت ممكن.



وأشاد وزير النفط الإيراني بجهود سائر الأجهزة ومنها منظمة الإذاعة والتلفزيون الوطنية التي ساهمت في إفشال هذه المؤامرة.