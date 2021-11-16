الكشف عن تفاصيل مهمة وزير حرب الاحتلال في المغرب

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" في خبرها الرئيس الذي أعده أرئيل كهانا: "لأول مرة، سيتم توقيع مذكرة تفاهم أمني بين إسرائيل ودولة عربية".



وأكدت أن "الاتفاق الأمني سيوقع بين المغرب وإسرائيل الأسبوع القادم أثناء زيارة غانتس إلى هناك"، كاشفة أن "الاتفاق سيقرر إطار العلاقات الأمنية بين الطرفين، بما في ذلك العلاقات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والجيش المغربي".



وبينت أن الاتفاقية المذكورة ستتضمن التفاهم على "التنسيق بين الأسلحة، والاستخبارات، والمشتريات الأمنية، وتدريبات مشتركة".



ونبهت أن غانتس الذي سيزور المغرب الأسبوع القادم، سيلتقي بوزير الخارجية ناصر بوريطة، والوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، إضافة إلى مندوبين آخرين من جهاز الأمن المغربي.



ولفتت إلى أنه "توجد لإسرائيل مع مصر والأردن منذ الآن علاقات أمنية متفرعة"، منوهة إلى أن "تل أبيب بدأت بالتفاوض مع الإمارات على اتفاقات بالتجارة الحرة".



وأعلنت المغرب عن تطبيع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 2020، وسبق ذلك إعلان أبوظبي وتل أبيب، برعاية امريكية في 13 آب/ أغسطس 2020، وذلك بعد علاقات سرية وثيقة، امتدت على مدى الأعوام السابقة.