إيران تبدأ التسجيل لزيارة العتبات المقدسة في سوريا الشهر المقبل

وقال صحبت‌ الله رحماني: أصدرت سوريا تعليمات بهذا الصدد، وتقرر أن نبدأ تسجيل الرحلات في كانون الأول/ديسمبر المقبل.



وتابع: سنعلن في ديسمبر/كانون الأول عن بدء تسجيل زيارة العتبات المقدسة في سوريا عبر مكاتب منظمة الحج والزيارة.



ونوه الى إمكانية إيفاد مئة ألف زائر إيراني إلى سوريا سنويًا بناءً على الاتفاقية.



وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك رحلات برية إلى سوريا، قال: "الرحلات حاليا عن طريق الجو فقط لأسباب أمنية ودمشق آمنة تماما وفي المستقبل القريب يمكن السفر إلى مدن سورية أخرى أيضا."



وبشأن تكلفة السفر إلى سوريا لفت إلى أن مشاورات جارية بهذا الشأن، و"قمنا بالتنسيق حول شؤون الفنادق والمواصلات والخدمات اللوجستية والإقامة في سوريا، ولكن نظرا لارتفاع أسعار التذاكر، نعمل حاليا مع وزارة الطرق لخفض أسعارها، وسنعلن عن التكلفة النهائية عند اكتمال الخدمات."