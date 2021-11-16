الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 16 تشرين الثاني 2021 ساعة 20:10

استكمال فتح وتطهير شارع صنعاء في الحديدة من الالغام والقنابل

استكمال فتح وتطهير شارع صنعاء في الحديدة من الالغام والقنابل
وأوضح العميد علي صفرة لـ"المسيرة" اليوم الثلاثاء، أن إمكانات العمل الميداني في نزع الألغام أصبحت متهالكة ولا تلبي العمل أو تطهير شارع واحد في الحديدة، مؤكداً أن تحالف العدوان يمنع دخول الأجهزة الحديثة.

ونبه إلى أن هناك قنابل متعددة استخدمها العدوان في الساحل الغربي، الذي أجرى فيه العدوان حقل تجارب، مشيراً إلى أن اللجنة عثرت على قنابل عنقودية لم تصادفها من قبل.

وأوضح العميد علي صفرة أن استشهاد مواطنة في الحديدة بقنبلة من مخلفات العدوان مؤشر على كارثة إنسانية تلوح في الأفق بسبب انتشار القنابل في مساحات واسعة.

ولفت إلى أن برنامج الإنماء ألغى كل الركائز الخمسة المتعلقة ببرنامج نزع الألغام في اليمن منها نشاط تحديد الأماكن الموبوءة.

وأشار العميد علي صفرة أن اللجنة الوطنية لنزع الألغام خاطبت المنظمات الإنسانية والأممية بضرورة تأمين كافة مستلزمات اللجنة، لكنها لم تتلق أي رد.
رقم : 963941
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
"حزب الله" يهاجم المناورات العربيّة المشتركة مع الصهاينة.. التفاصيل والأسباب؟
"حزب الله" يهاجم المناورات العربيّة المشتركة مع الصهاينة.. التفاصيل والأسباب؟
صفقة "تبادل الأسرى" وتظاهر اسرائيل بعدم الاهتمام
صفقة "تبادل الأسرى" وتظاهر اسرائيل بعدم الاهتمام
16 تشرين الثاني 2021
انتهاء عهد الوعود المؤجلة في مفاوضات الاتفاق النووي
انتهاء عهد الوعود المؤجلة في مفاوضات الاتفاق النووي
16 تشرين الثاني 2021
حقد آل سعود على حزب الله تجاوز حقد الصهاينة.. عبدالرحمن بن مساعد مثالا
حقد آل سعود على حزب الله تجاوز حقد الصهاينة.. عبدالرحمن بن مساعد مثالا
16 تشرين الثاني 2021
هل تنهي الانتخابات التجاذبات الدولية في ليبيا؟
هل تنهي الانتخابات التجاذبات الدولية في ليبيا؟
16 تشرين الثاني 2021
طالبو اللجوء وسط تجاهل تام من قبل الغرب المدافع عن حقوق الإنسان کذباً
طالبو اللجوء وسط تجاهل تام من قبل الغرب المدافع عن حقوق الإنسان کذباً
15 تشرين الثاني 2021
تقدم أنصار الله الکبير في الساحل الغربي... سيناريوهات انتصار خالٍ من المتاعب
تقدم أنصار الله الکبير في الساحل الغربي... سيناريوهات انتصار خالٍ من المتاعب
15 تشرين الثاني 2021
إحباط المؤامرة الأمريكية بالدبلوماسية الناجحة للواء قاآني
إحباط المؤامرة الأمريكية بالدبلوماسية الناجحة للواء قاآني
15 تشرين الثاني 2021
اجتماع رئيس المخابرات السعودي بنظيره السوري.. النتائج والأبعاد؟
اجتماع رئيس المخابرات السعودي بنظيره السوري.. النتائج والأبعاد؟
15 تشرين الثاني 2021
الرئيس الايراني يؤكد دعم المنتجين المحليين للقاحات كورونا
الرئيس الايراني يؤكد دعم المنتجين المحليين للقاحات كورونا
13 تشرين الثاني 2021
لماذا تسعى الولايات المتحدة لإعادة فتح قنصلية لها في فلسطين؟
لماذا تسعى الولايات المتحدة لإعادة فتح قنصلية لها في فلسطين؟
13 تشرين الثاني 2021
رسالة أمريكية مهمة لإنهاء حرب تحالف العدوان السعودي على اليمن
رسالة أمريكية مهمة لإنهاء حرب تحالف العدوان السعودي على اليمن
13 تشرين الثاني 2021
المحاكم السرية في السعودية.. سلاح السجان في وجه معتقلي الرأي!
المحاكم السرية في السعودية.. سلاح السجان في وجه معتقلي الرأي!
13 تشرين الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تقدم أنصار الله الکبير في الساحل الغربي... سيناريوهات انتصار خالٍ من المتاعب
إحباط المؤامرة الأمريكية بالدبلوماسية الناجحة للواء قاآني
اجتماع رئيس المخابرات السعودي بنظيره السوري.. النتائج والأبعاد؟
زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق ولقائه بالأسد.. ما هي الأسباب والنتائج المرتقبة؟