استكمال فتح وتطهير شارع صنعاء في الحديدة من الالغام والقنابل

وأوضح العميد علي صفرة لـ"المسيرة" اليوم الثلاثاء، أن إمكانات العمل الميداني في نزع الألغام أصبحت متهالكة ولا تلبي العمل أو تطهير شارع واحد في الحديدة، مؤكداً أن تحالف العدوان يمنع دخول الأجهزة الحديثة.



ونبه إلى أن هناك قنابل متعددة استخدمها العدوان في الساحل الغربي، الذي أجرى فيه العدوان حقل تجارب، مشيراً إلى أن اللجنة عثرت على قنابل عنقودية لم تصادفها من قبل.



وأوضح العميد علي صفرة أن استشهاد مواطنة في الحديدة بقنبلة من مخلفات العدوان مؤشر على كارثة إنسانية تلوح في الأفق بسبب انتشار القنابل في مساحات واسعة.



ولفت إلى أن برنامج الإنماء ألغى كل الركائز الخمسة المتعلقة ببرنامج نزع الألغام في اليمن منها نشاط تحديد الأماكن الموبوءة.



وأشار العميد علي صفرة أن اللجنة الوطنية لنزع الألغام خاطبت المنظمات الإنسانية والأممية بضرورة تأمين كافة مستلزمات اللجنة، لكنها لم تتلق أي رد.