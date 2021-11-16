الصحة العراقية تعلن الموقف الوبائي لكورونا

وقالت الوزارة في بيان إن كوادرها سجلت "807 إصابة جديدة، فضلاً عن تماثل 1173 حالة جديدة للشفاء، وتسجيل 26 حالة وفاة بالفيروس".



واشارت إلى "تلقي 123463 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد".