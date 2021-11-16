إيران تدعو أذربيجان وأرمينيا إلى ضبط النفس والامتناع عن تصعيد الصراع

واعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ، سعيد خطيب زاده ، مساء اليوم الثلاثاء عن قلقه من نشوب صراعات عسكرية جديدة في المناطق الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان ، وحث البلدين على ممارسة ضبط النفس وتجنب توسيع دائرة الصراع .



وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية على ضرورة احترام الدول للحدود المعترف بها دوليا ودعا الجانبين إلى حل خلافاتهما من خلال الحوار والوسائل السلمية.



ووصف خطيب زاده التوترات الجارية بالخطرة على العملية التدريجية لتحقيق السلام والتقدم في المنطقة وقال : إن الجمهورية الإسلامية الايرانية، كما في الماضي ، مستعدة لمساعدة الأطراف في حل الخلافات وإرساء الاستقرار والأمن في المنطقة.



وتجدر الإشارة إلى أنه تم نشر تقارير اليوم عن استمرار الصراع على الحدود الشرقية لأرمينيا مع جمهورية أذربيجان.



ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن البرلمان الأرميني قوله إن 15 جنديا أرمينيا قتلوا في اشتباكات على حدود البلاد مع أذربيجان.