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الثلاثاء 16 تشرين الثاني 2021 ساعة 20:28

اكار يكشف تطورات ملف منظومة "S-400" الروسية ومقاتلات "F-35"

اكار يكشف تطورات ملف منظومة "S-400" الروسية ومقاتلات "F-35"
وفي كلمة له، قال خلوصي أكار: "كما يجري استخدام منظومة "S-300" (الروسية) من قبل دول بالناتو، سيتم استخدام منظومة "S-400" بنفس الطريقة من طرفنا".

وأضاف أكار: "في ملف طائرات "F-35" الأمريكية، فعلى الرغم من أننا أوفينا بجميع التزاماتنا، تم حظر إمداداتنا من هذه الطائرات بسبب S-400"، لافتا إلى أنه "تم الاتفاق على الاجتماع مرة أخرى في الولايات المتحدة في أوائل عام 2022 للتفاوض بالتفصيل بشأن المسائل المالية"، المتعلقة بفسخ الجانب الأمريكي لصفقة تلك الطائرات.

وأكمل وزير الدفاع التركي: "قدمنا في 30 سبتمبر 2021، طلبنا الرسمي للولايات المتحدة، لتزويدنا بطائرات "F-16" الجديدة، وتحديث بعض طائراتنا الحربية الحالية من طراز F-16"، موضحا أن "أنقرة تعتقد أن الإدارة الأمريكية يمكن أن تتعامل مع الموضوع بإيجابية، وتتابع التطورات عن كثب، حيث ستخضع العملية لموافقة الكونغرس".

وتابع أكار: "إذا كان موقف الولايات المتحدة سلبيا، فسيتعين علينا البحث عن بدائل أخرى، من أجل ضمان أمننا في بيئة التهديد التي نتواجد فيها".

وشدد خلوصي أكار أن "تركيا مصممة على تخليص الشعب من خطر المنظمات الإرهابية المتواصل منذ 40 عاما"، مضيفا: "قمنا بتحييد 32 ألفا و901 وواحد إرهابي، داخل البلاد وشمال سوريا والعراق، منذ 24 يوليو 2015، بينهم 2426 منذ مطلع العام الجاري".
رقم : 963946
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