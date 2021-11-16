ردود الأفعال الشعبية حول مرشحي الرئاسة الليبية

وكان حفتر قد علق في 22 سبتمبر، مهامه العسكرية رسميا، تمهيدا للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر في ليبيا، وذلك بعد أسبوعين من إقرار قانون الانتخابات.



وأثارت المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية انتقادات شديدة، وهي تنص على إمكان ترشح شخص عسكري بشرط التوقف "عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم يُنتخب فإنه يعود لسابق عمله".



والأحد، طلب وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري في ليبيا من المفوضية العليا للانتخابات، إيقاف أي إجراءات تخص ترشح كل من سيف الإسلام القذافي، وقائد الجيش الوطني خليفة حفتر، في انتخابات الرئاسة الليبية، وذلك لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب.



والطلب القضائي كشف عنه في اليوم الذي قدم فيه سيف الإسلام القذافي، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا ولكن حفتر كان لم يفعل ذلك بعد.



وحمل مكتب المدعي العام العسكري في رسالته، المسؤولية لرئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، في حال مخالفة هذا الطلب.



بينما قال نائب رئيس مفوضية الانتخابات الوطنية في ليبيا عبد الحكيم الشعاب إن "سيف الإسلام قدم أوراق ترشحه"، مؤكدا أنه "استكمل جميع المسوغات القانونية حسب قانون الانتخابات الرئاسية الصادر عن البرلمان".



وبترشح حفتر للانتخابات المقررة في ٢٤ ديسمبر المقبل، فهو يسعى إلى الوصول لإلى السلطة من خلال صندوق الاقتراع بعد فشل الهجوم العسكري على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني السابقة عام 2019. وصدت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني هجومه بدعم عسكري من تركيا بعد أشهر من القتال.



برز خليفة حفتر في بداية انتفاضة 2011 التي شارك فيها بعد خروجه من المشهد لأعوام. وشارك الرجل عام 1969 في الانقلاب الذي أطاح بنظام الملك إدريس السنوسي وقاد القذافي إلى السلطة.



وقاد حفتر القوات الليبية في الحرب ضد تشاد (1978-1987) لكنه أسر في معركة وادي الدوم على الحدود مع الجارة الجنوبية، قبل أن يعلن انشقاقه عن نظام القذافي ويطلق سراحه.



وجاء الإفراج عنه بمبادرة من الولايات المتحدة في عملية لا يزال يكتنفها الغموض، وقد منحته حق اللجوء السياسي على أراضيها. وانضم خليفة حفتر في الولايات المتحدة إلى المعارضة الليبية، ثم عاد بعد عشرين عاما من المنفى إلى مدينة بنغازي في مارس 2011 مع انطلاق الثورة.



ولكن يبدو أن الحلم الذي لم يتمكن المشير المتقاعد خليفة حفتر من تحقيقه عبر السلاح، ها هو اليوم يسعى إلى تحقيقه عبر صناديق الإقتراع.



حفتر وفي خطوة متوقعة أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية، متعهداً بالدفاع عما أسماها بالثوابت الوطنية الراسخة وعلى رأسها وحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها.



وسائل إعلام صهيونية كانت قد كشفت في وقتٍ سابق أنّ صدام حفتر نجل المشير المتقاعد زار الكيان الإسرائيلي حاملاً رسالة يطلب فيها مساعدة سياسية وعسكرية إسرائيلية، مقابل تعهده بإقامة علاقات دبلوماسية مستقبلية بين الكيان المحتل وليبيا.



ويأتي ترشح حفتر للإنتخابات الرئاسية الليبية بعد يوم من تقديم نجل الرئيس الليبي المخلوع معمر القذافي؛ سيف الإسلام أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية والتي قد تشهد أيضاً ترشح كل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وفتحي باشاغا وزير الداخلية السابق.



ترشح حفتر وسيف الإسلام للإنتخابات الرئاسية في ليبيا أثار غضباً كبيراً لدى الشعب الليبي الذي خرج إلى الشارع وعبر عن رفضه لهما متهماً إياهما بإرتكاب جرائم وإنتهاكاته إنسانية بحق الشعب الليبي.



ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات المرتقبة في إنهاء صراع مسلح عاناه لسنوات البلد الغني بالنفط، وفي طي صفحة عقد من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام ألفين وأحد عشر وتُنهي الانقسامات والنزاعات بين معسكرين متنافسين.



والجمعة هدد المشاركون في مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا في بيانهم الختامي بفرض عقوبات على الأفراد الذين "سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض الانتخابات المقررة في ليبيا سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها.



وقبل أسبوع أعلن رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح أن الانتخابات الرئاسية ستجرى على جولتين، موضحاً أن الأولى ستجري في الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول القادم بينما الثانية ستتزامن مع الانتخابات البرلمانية بعد شهر وفق القانون.