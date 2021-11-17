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الأربعاء 17 تشرين الثاني 2021 ساعة 09:26

إيران: ننتظر جدية من السعودية

إيران: ننتظر جدية من السعودية
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في تصريح صحفي أدلى به ،الاثنين، ردا على سؤال حول تعليقات وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بشأن المحادثات: "لم يحدث تطور جديد في هذا الشأن ونحن ننتظر أن نرى الجدية من الجانب الآخر".

وتابع خطيب زادة: "تم سابقا بحث قضايا خلافية ثنائية وإقليمية، ولم يتم طرح أي مواضيع جديدة في الأجندة".

وسبق أن قال وزير الخارجية السعودي إن "المحادثات السعودية الإيرانية ستستمر، فالجولات الأربع السابقة كانت استكشافية أكثر من كونها موضوعية".

وأضاف: "المملكة ترغب في الانتقال إلى البحث في قضايا جوهرية تشغل السعودية ودولا إقليمية أخرى، على أن يؤدي ذلك إلى قيام علاقات طبيعية مع جيراننا في إيران".
رقم : 963996
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