مسؤول اماراتي يزور إيران

يأتي ذلك في الوقت الذي صرح فيه وزير الدولة الإماراتي السابق للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن الإمارات "اتخذت خطوات لتهدئة التوترات مع إيران. حيث لا مصلحة لنا في المواجهة".



وبحسب ما ورد، لن تكون زيارة طحنون، هي الوحيدة لإيران، حيث كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني في أكتوبر من العام 2019 عن زيارة سرية قام بها طحنون بن زايد آل نهيان إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة لم يعلن عنها سابقا.



ووقَّعت إيران والإمارات مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بمجال أمن الحدود البحرية، وذلك في بداية أغسطس 2019، في خطوةٍ وصفها مراقبون بـ”طعنة في ظهر السعودية”. وذلك بينما تسعى الأخيرة إلى حشد الرأي الدولي ضد طهران. حيث تعد أبوظبي الشريك التجاري الأول لإيران بالمنطقة.