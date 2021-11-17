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الأربعاء 17 تشرين الثاني 2021 ساعة 13:11

مباحثات سورية عراقية في مجال الصناعة والاستثمار

مباحثات سورية عراقية في مجال الصناعة والاستثمار
ونوه الجانبان خلال لقائهما في مقر اتحاد الصناعات العراقي ببغداد بالتطور الكبير الذي يشهده معدل نمو التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الأصعدة مؤكدين رغبة البلدين الشقيقين بارتقاء العلاقات إلى مستويات أعلى.

وقال السفير الدندح في تصريح لمراسلة سانا في بغداد إن “اللقاء ناقش قانون الاستثمار السوري الجديد وبحث سبل إقامة المشاريع الاستثمارية الصناعية في البلدين بما يعزز استثمار مواردهما المادية والعلمية وقدراتهما الاقتصادية”.

وأوضح الدندح أن الجانبين بحثا إمكانية عقد مؤتمر للصناعيين العراقيين في دمشق لوضع خارطة عمل تلبي رغبة الجانبين في تعزيز التعاون الاقتصادي وإقامة مشاريع صناعية تكاملية.
مصدر : وكالات
رقم : 964026
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