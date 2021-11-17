قائد الثورة: المستعمرون يريدون للشعوب أن تغفل عن مواهبها تمهيدا لنهبها

واضاف قائد الثورة الاسلامية في لقاء عدد من النخب والمواهب العلمية المتفوقة في حسينية الإمام الخميني (ره) بطهران، اليوم الأربعاء: عندما يتم اغفال المواهب فان الأرضية ستكون ممهدة لنهب الشعوب.



واضاف سماحته: لقد أثبت أن الموهبة العقلية لدى الايرانيين تفوق المتوسط ​​العالمي وهذا امر مؤكد، بمعنى أن شعبنا يمتلك امكانية وطاقة كامنة ليربي النخب واصحاب المواهب.



واكد اية الله خامنئي، ان هناك جانب مهم في الحرب الناعمة يريد المستعمرون عبرها جعل الشعوب تتجاهل مواهبها ودفعها الى حد انكار وجود هذه المواهب، معتبرا انه عندما يتم اغفال المواهب فان الأرضية ستكون ممهدة لنهب الشعوب.



واشار سماحة القائد الى ان الموهبة العقلية هي نعمة من الله وعلى صاحبه ان يشكر ربه عليها وان يستخدم موهبته بشكل مناسب، قائلا: هناك من يمتلكون مواهب وقدرات عقلية فائقة لكنهم لا يصبحون نخبا لان ما يصنع النخبة هو تقدير هذه النعمة والعمل على صقلها وتطويرها وليس امتلاكه فقط.



واضاف قائد الثورة الاسلامية: هناك عناصر يشجعون النخب الشابة في بعض جامعات البلاد على مغادرة الوطن... أقول صراحة ان هذا يعتبر خيانة وعداوة للوطن.