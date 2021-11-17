الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 17 تشرين الثاني 2021 ساعة 14:25

الخارجية الفلسطينية تحذر من دعوات بالكنيست لارغام المدارس على اقتحام الأقصى

الخارجية الفلسطينية تحذر من دعوات بالكنيست لارغام المدارس على اقتحام الأقصى
وأضافت الخارجية ،في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن هذه الدعوات تأتي في إطار التصعيد اليومي الحاصل في اقتحامات غلاة المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك وباحاته وقيامهم بأداء صلوات تلمودية صامتة وشروحات عن الهيكل المزعوم وتنفيذ جولات استفزازية في ساحاته، ضمن اعتداءات إسرائيلية متواصلة تهدف لتكريس التقسيم الزماني للمسجد على طريق تقسيمه مكانياً.

وأدانت الخارجية الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للعقارات الإسلامية والمسيحية في القدس بدعم واضح من المستوى السياسي في إسرائيل وعديد الجمعيات الاستيطانية التهويدية التي تنشط في هذا المجال، بهدف تكريس أسرلة المدينة المقدسة وتهويدها وتغيير معالمها وهويتها الحضارية المسيحية الإسلامية.

وحذرت من استمرار وتصعيد الاقتحامات للمسجد الأقصى وباحاته وتكريس التقسيم الزماني الذي فرضته سلطات الاحتلال، وكذلك خطورة الدعوات التي أطلقتها ما تسمى لجنة التعليم في الكنيست بشأن تكثيف الاقتحامات وإدراج طلبة المدارس الإسرائيلية ومشاركتهم فيها.

وأكدت الخارجية استمرار تنسيق الجهود والمواقف بين الجانبين الفلسطيني والأردني لنصرة القدس ومقدساتها، ولتعزيز الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي بشكل مشترك لتوفير الحماية للقدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وتعزيز الخطوات لتعميق الجبهة الإقليمية والدولية الرافضة لممارسات الاحتلال واقتحاماته المتواصلة للأقصى، ولحشد أوسع ضغط دولي على حكومة الاحتلال لإجبارها على احترام الوضع التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم في القدس ومقدساتها.
مصدر : وكالات
رقم : 964049
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة: المستعمرون يريدون للشعوب أن تغفل عن مواهبها تمهيدا لنهبها
قائد الثورة: المستعمرون يريدون للشعوب أن تغفل عن مواهبها تمهيدا لنهبها
مسؤول اماراتي يزور إيران
مسؤول اماراتي يزور إيران
17 تشرين الثاني 2021
لإنقاذ لبنان من الأزمة .. قرداحي منفتح على أيّ حل وإن كان استقالته
لإنقاذ لبنان من الأزمة .. قرداحي منفتح على أيّ حل وإن كان استقالته
17 تشرين الثاني 2021
حرب اليمن.. نموذج ساطع للتعاون بين "الدبلوماسية والميدان"
حرب اليمن.. نموذج ساطع للتعاون بين "الدبلوماسية والميدان"
17 تشرين الثاني 2021
هل سيؤدي مؤتمر باريس إلى انتخابات وإنهاء الأزمة في ليبيا؟
هل سيؤدي مؤتمر باريس إلى انتخابات وإنهاء الأزمة في ليبيا؟
17 تشرين الثاني 2021
إصدار مرسوم بالعفو العام... إخماد نيران الأزمة السياسية في الكويت
إصدار مرسوم بالعفو العام... إخماد نيران الأزمة السياسية في الكويت
17 تشرين الثاني 2021
العميد قاآني: اقتدار إيران وأمنها اليوم مدينة لتضحيات الشهيد سليماني ورفاقه
العميد قاآني: اقتدار إيران وأمنها اليوم مدينة لتضحيات الشهيد سليماني ورفاقه
17 تشرين الثاني 2021
"حزب الله" يهاجم المناورات العربيّة المشتركة مع الصهاينة.. التفاصيل والأسباب؟
"حزب الله" يهاجم المناورات العربيّة المشتركة مع الصهاينة.. التفاصيل والأسباب؟
16 تشرين الثاني 2021
صفقة "تبادل الأسرى" وتظاهر اسرائيل بعدم الاهتمام
صفقة "تبادل الأسرى" وتظاهر اسرائيل بعدم الاهتمام
16 تشرين الثاني 2021
انتهاء عهد الوعود المؤجلة في مفاوضات الاتفاق النووي
انتهاء عهد الوعود المؤجلة في مفاوضات الاتفاق النووي
16 تشرين الثاني 2021
حقد آل سعود على حزب الله تجاوز حقد الصهاينة.. عبدالرحمن بن مساعد مثالا
حقد آل سعود على حزب الله تجاوز حقد الصهاينة.. عبدالرحمن بن مساعد مثالا
16 تشرين الثاني 2021
هل تنهي الانتخابات التجاذبات الدولية في ليبيا؟
هل تنهي الانتخابات التجاذبات الدولية في ليبيا؟
16 تشرين الثاني 2021
طالبو اللجوء وسط تجاهل تام من قبل الغرب المدافع عن حقوق الإنسان کذباً
طالبو اللجوء وسط تجاهل تام من قبل الغرب المدافع عن حقوق الإنسان کذباً
15 تشرين الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لإنقاذ لبنان من الأزمة .. قرداحي منفتح على أيّ حل وإن كان استقالته
تقدم أنصار الله الکبير في الساحل الغربي... سيناريوهات انتصار خالٍ من المتاعب
إحباط المؤامرة الأمريكية بالدبلوماسية الناجحة للواء قاآني
اجتماع رئيس المخابرات السعودي بنظيره السوري.. النتائج والأبعاد؟