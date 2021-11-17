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الأربعاء 17 تشرين الثاني 2021 ساعة 16:03

اليونان ترسل 144 ألف جرعة لقاح مضاد لكورونا إلى سوريا

اليونان ترسل 144 ألف جرعة لقاح مضاد لكورونا إلى سوريا
وتعهدت اليونان بإرسال 3 ملايين جرعة، وصل منها 144 ألف جرعة إلى سوريا، و376 ألفا و800 جرعة إلى كينيا، بحسب بيان صادر عن "Gavi" أمس الثلاثاء.

ونقل البيان عن نائبة وزير الصحة اليوناني، مينا غاغا، قولها: "في هذه الفترة الحرجة من تاريخ العالم الحديث، يعد التعبير عن التضامن أمراً ضرورياً ومسؤولية الجميع".

وأضافت أن اليونان ملتزمة بدعم جهود التطعيم والدعوة لها وتسريعها في البلدان الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن اليونان تعهدت بمشاركة 3 ملايين جرعة من اللقاحات مع الاقتصادات ذات الدخل المنخفض من خلال منصة "كوفاكس"، وتلتزم بزيادة مساهمتها.
مصدر : وكالات
رقم : 964062
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