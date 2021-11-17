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الأربعاء 17 تشرين الثاني 2021 ساعة 16:13

إيران تدخل نادي 100 مليون لقاح كورونا

إيران تدخل نادي 100 مليون لقاح كورونا
ووصلت الشحنة الأولى من لقاح كورونا في 4 فبراير2020 شمل 20 ألف جرعة من "سبوتنيك في" وبدأت عملية التطعيم في البلاد 11 فبراير2020 مع حقنه لـ "بارسا نمكي" نجل وزير الصحة والتعليم الطبي السابق.

واستمرت واردات لقاح كورونا مع وصول لقاح سينوفارم من الصين ، وبهارات من الهند ، وأسترازنكا من كوريا الجنوبية ، ثم إيطاليا واليابان ودول أخرى ، ليصل إلى 81 شحنة من لقاح كورونا بينها 147 مليونا و172 ألفا و 708 جرعة.

ووفقًا لمنظمة الجمارك في الجمهورية الإسلامية الايرانية، فإن سينوفارم يتصدر اللقاحات المستوردة و بلغ 47 شحنة و 129 مليون 887 ألفا و 298 جرعة و يأتي لقاح Astraznka في المرتبة الثانية حيث بلغ 12 مليون 69 ألفا و 210 جرعة تم استيرادها من اليابان وكوريا الجنوبية وإيطاليا وروسيا وهولندا والنمسا وبولندا وروسيا واليونان.

و تفيد إحصاءات دائرة جمارك الجمهورية الاسلامية الايرانية باستيراد 26 مليونا و692 الفا و400 جرعة من لقاح كورونا الى البلاد في نوفمبر الحالي.
رقم : 964066
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