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الأربعاء 17 تشرين الثاني 2021 ساعة 17:05

الإحتلال يخطط لبناء 400 وحدة استيطانية في القدس المحتلة

الإحتلال يخطط لبناء 400 وحدة استيطانية في القدس المحتلة
وأشارت القناة "السابعة" العبرية، إلى أن شركة "شيميني بروبيرتيز" العقارية الإسرائيلية بدأت حملة لتسويق 400 وحدة سكنية ستبنى في المستوطنة بجوار ما يعرف "منتزه قصر المفوض"، في قلب حي جبل المكبّر الفلسطيني.

ونقلت عن مدير الشركة أودي ريجونيس قوله: "إن الوحدات الجديدة، تطل على أجمل المناظر في القدس بما فيها جبل الزيتون والبلدة القديمة، كما ستبنى فنادق ومركز تجاري كبير في مكان قريب".

ووفق القناة العبرية، فإن هذا المخطط الجديد يتضمن إحداث نقلة نوعية، ليصبح حيا يهوديا راقيا، على أن يحمل نفس اسم مستوطنة "نوف تسيون" المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق القدس.

يذكر أنه في العام الماضي بنيت حوالي 90 وحدة استيطانية في "نوف تسيون".

وصعّدت حكومة الاحتلال في السنوات الماضية من عمليات الاستيطان في الضفة الغربية عامة وشرقي القدس خاصة، بالتزامن مع تصعيد واضح في هدم المنازل الفلسطينية بداعي بنائها بدون ترخيص.
مصدر : وكالات
رقم : 964071
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