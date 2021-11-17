دمشق وبغداد تناقشان تفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين

وأشار وزير الداخلية السوري إلى عمق العلاقات والتقارب الاجتماعي الذي يجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين وأن لسوريا والعراق حاضراً ومستقبلاً مشتركاً.



ووجه الوزير الرحمون الشكر لوزارة الخارجية العراقية لجهودها في معالجة أوضاع الجالية السورية في العراق وحل المشكلات التي تواجهها مؤكداً حرص وزارة الداخلية على حل المشكلات التي تواجه أبناء الجالية العراقية في سوريا وتقديم التسهيلات لهم وحل القضايا التي تواجههم.



ولفت الوزير الرحمون إلى مواصلة العمل لتفعيل العلاقات بين البلدين الشقيقين بما يصب في مصلحة الشعبين عبر تقديم التسهيلات للحركة التجارية بين البلدين.



من جانبه وكيل وزارة الخارجية العراقية ثمن التسهيلات التي تقدمها الحكومة السورية للعراقيين في جميع المجالات مشيراً إلى أن سورية احتضنت المواطنين العراقيين في جميع الظروف التي مر بها العراق.



وأكد وكيل وزارة الخارجية العراقية العمل على حل جميع المشكلات التي تواجه الجالية السورية في العراق وأهمية تفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.