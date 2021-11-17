المقاومة اليمنية أمام تهديدات أمريكية جديدة

وقد لبى نداء القادة السعوديين البيت الأبيض وبذل الكثير من الجهود لفرض عقوبات اقتصادية على أعضاء من حركة أنصار الله ومؤخراً تصنيف هذه الحركة كمنظمة "إرهابية" وذلك من أجل الضغط على قادة هذه الحركة اليمنية المقاومة لإنهاء الحرب في اليمن والقبول بالشروط الأمريكية.



وذاك التصنيف لم يثني من عزيمة أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية فقد واصلوا إحراز تقدم في القتال ضد العناصر الموالية لتحالف العدوان السعودي في محافظة مأرب.



حيث تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية خلال الايام الماضية من السيطرة على قاعدة "أم ريش" العسكرية بمحافظة مأرب.



وكانت هذه القاعدة العسكرية آخر قاعدة للقوات السعودية في جنوب مأرب، وبهذا الإنجاز المهم، يمكن للقوات اليمنية الآن التقدم نحو منطقة "صافر"، حيث توجد العديد من حقول النفط والغاز اليمنية.



وبحسب مصادر ميدانية فإن المقاومة اليمنية باتت أقرب من أي وقت مضى للسيطرة على مرتفعات "ملعا" الاستراتيجية، وتجري حاليا اشتباكات عنيفة على هذه الجبهة وقد حقق أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية تقدما ملموسا نحو تلك المرتفعات، ولقد أفادت بعض وسائل الإعلام أن العد التنازلي قد بدأ لتحرير تلك المرتفعات الاستراتيجية.



وبالتوازي مع تلك الانتصارات ازدادت التعبئة الأمريكية بعد تقدم الجيش اليمني واللجان الشعبية، وبذلوا قصارى جهدهم لمنع تحرير مدينة مأرب من قبل قوات أنصار الله اليمنية.



ومع سيطرة أنصار الله على جميع المناطق الست جنوب مأرب، ازدادت مخاوف المملكة السعودية الوهابية وحلفائها الأمريكيين والبريطانيين بسبب قرب سقوط مأرب،و يصر تحالف العدوان السعودي أيضًا على الاستمرار في حرب استنزاف وذلك لانه لا يريد قبول الهزيمة.



وبسبب ما تقدم تحاول المملكة الوهابية التدخل مباشرة مع حليفتها امريكا في هذه المعركة وحاولوا مرارا وتكرارا وعبر سلاح الجو الامريكي لمنع الجيش اليمني من التقدم في مأرب وكل محاولاتهم باءت بالفشل الذريع.



وفي هذا الصدد فقد طالب عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي المتعطشين لأموال " البقرة الحلوب" المملكة السعودية، بإعادة وضع حركة أنصار الله على قائمة الإرهاب.



وفي هذا السياق زعم عضو الكونغرس الأمريكي "دان كرينشاو"، إن قوات أنصار الله اقتحمت السفارة الأمريكية في اليمن واحتجزوا رهائن، بحسب زعمه.



وأضاف “في غضون شهر من تولي جو بايدن الرئاسة قام بشطب الحركة من قائمة الإرهاب"،وشدد "كرينشاو"، على أن شطب اسم الحركة أظهر ضعف الولايات المتحدة تجاه أعدائها، على حد تعبيره.



وردا على هذه الاتهامات الأمريكية، هاجم القيادي في حركة أنصار الله اليمنية، "محمد علي الحوثي، يوم الأحد الماضي، الولايات المتحدة، بعد حديث للخارجية الأمريكية عن اقتحام سفارة واشنطن في صنعاء.



وقال محمد الحوثي في تغريدة عبر "تويتر": "تم إخلاء السفارة من قبل الأمريكان، وبعد فترة تقريبا 2019 أعلنوا إيقاف رواتب الموظفين المحليين في اليمن، ثم يزعمون اقتحام سفارة مغلقة واعتقال الموظفين". وأضاف: "سلموا رواتب الموظفين المحليين يا أمريكان، فمن الجحود قطع رواتب من قاموا بخدمتكم بأوضاع اليمن المأساوية، لقد تخليتم عنهم كما حصل بأفغانستان".



ورداً على هذا الإعلان الأمريكي الجديد، قالت حركة أنصار الله اليمنية، إن لها حق الرد على أي تصنيف أمريكي للجماعة، وأنها تدين أي تصنيف من جانب واشنطن، بعد ساعات من إعلان وزير الخارجية الأمريكي نية واشنطن تصنيف الجماعة كيانا إرهابيا.



وقال عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، عبر حسابه في "تويتر"، إن "أمريكا هي مصدر الإرهاب، وسياسة إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ‎ترامب إرهابية، وتصرفاتها إرهابية، وما تقدم عليه من سياسات تعبر عن أزمة في التفكير".



وتابع أن التصنيف الأمريكي "لا يهم الشعب اليمني كون أمريكا شريكا فعليا في قتله وتجويعه". وأكد الحوثي، أن الشعب اليمني لا يكترث للتصنيفات الأمريكية لكونها شريكاً فعلياً في قتله وتجويعه. وفي تغريدة أخرى، قال الحوثي، إن "الإرهاب الذي صدرته أمريكا إلى كل مكان في العالم وصل إلى الكونغرس بفضل سياسات بومبيو ورئيسه ترامب".



