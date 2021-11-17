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الأربعاء 17 تشرين الثاني 2021 ساعة 20:54

العدوان السعودي يواصل خرق اتفاق السويد وجريحان في صعدة

العدوان السعودي يواصل خرق اتفاق السويد وجريحان في صعدة
وقال مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 130 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و18 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 137 قذيفة و42 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وشملت الخروقات ست غارات لطيران حربي على حيس والجبلية وثلاث غارات لطيران تجسسي على حيس وتحليق 25 طائرة حربية و 30 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والجبلية وحيس والجاح والتحيتا .

وأكد المصدر إصابة مواطنين اثنين بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية، في محافظة صعدة.

وأشار إلى أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية حرض بمحافظة حجة، وغارة على منطقة الجند بمديرية التعزية محافظة تعز.

وفي محافظة مأرب شن الطيران 13 غارة على مديرية الجوبة، و12 غارة على مديرية صرواح.
رقم : 964121
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