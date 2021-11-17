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الأربعاء 17 تشرين الثاني 2021 ساعة 22:36

فصائل المقاومة الفلسطينية تبارك عملية القدس

فصائل المقاومة الفلسطينية تبارك عملية القدس
وفي هذا الصدد باركت حركة الجهاد الاسلامي العملية البطولية وقال المتحدث باسم الحركة: "نبارك العملية البطولية ونًحيي الروح المقاتلة لشباب فلسطين الثائر، التي ستبقى شوكة في حلق الاحتلال ولن ينعم المحتل بالراحة أو الأمن ما دام يجثم على صدورنا ويدمر بيوتنا ويهجر أهلنا المرابطين.

وأضاف: "إن الإجرام الصهيوني بحق أهلنا وأبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، لن يثني أبطال شعبنا ورجاله الميامين عن الاستمرار في مقاومته بكل الطرق والوسائل، وستبقى فلسطين ولّادة الأبطال على درب الحرية والانتصار الحتمي ودحر الاحتلال عن كل فلسطين".

وأكد عزالدين أن دماء الشهيد البطل صدام بني عودة، تتحول إلى نور يضيء درب المجاهدين والسائرين نحو القدس، ويدب الرعب في قلوب المحتلين، ويشعل النار تحت أقدام الغاصبين.

وبدورها حركة حماس وعلى لسان الناطق باسمها حازم قاسم قال: أن العملية الاستشهادية في القدس دليلُ على مواصلة ثورة شعبنا ضد الاحتلال حتى كنس المحتل، وتعكس عجز المحتل على وقف انتفاضة شعبنا برغم كل سياسته الاجرامية".

وقال قاسم في بيان صحفي: "هذه العملية الفدائية وارتقاء منفذها شهيدًا، صورة من الصراع الكبير بين شعبنا ومقاومته وبين الاحتلال وهذه المعركة لن تنتهي إلا بانتصار شعبنا صاحب الأرض والحق والتاريخ.

ومن جهتها باركت "حركة المجاهدين الفلسطينية" عملية الطعن التي نفذها الفتى عمر أبو عصب في البلدة القديمة بالقدس، والتي تؤكد أن خيار المقاومة هو الخيار الاصوب لتحرير فلسطين من الصهاينة المغتصبين.

ونعت "حركة المجاهدين" الشهيد أبو عصب، قائلة: "نحيي أهل القدس والضفة المحتلة بفتيانها ورجالها ونسائها وشيوخها الأحرار، ونؤكد أن القدس وأبطالها هم النموذج المقاوم لشعبنا الذي يتصدى للمحتل بكل الوسائل المتاحة، ويقف سداً منيعاً ضد كل المؤامرات الصهيونية التي تهدف للنيل من مقدساتنا وأرضنا.

وأضافت : "إن العملية تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال، وتؤكد إصرار شعبنا على تبني خيار المقاومة، ونبذ كافة الخيارات الاخرى التي أثبتت فشلها.

ومن جانبها أشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالعملية البطولية التي نفذت مساء اليوم وأدت إلى إصابة جنديين إسرائيليين وكذلك ثلاثة مستوطنين في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أنها تشكّل الرد والطريق لكنس الاحتلال ومستوطنيه، ومواجهة جرائم ومخططات الاحتلال بحق شعبنا ومقدساته.

وأكدت الجبهة في تصريح أن هذه العملية تبرهن من جديد على أن ثورة شعبنا الفلسطيني متواصلة، وتزداد توهجاً واشتعالاً ونوعية يوماً بعد يوم، وأن كل محاولات إجهاضها أو التآمر عليها لن تنجح.
رقم : 964132
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