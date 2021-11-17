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الأربعاء 17 تشرين الثاني 2021 ساعة 22:50

إسبانيا تعلن دعمها لإنضمام تركيا الى أوروبا

إسبانيا تعلن دعمها لإنضمام تركيا الى أوروبا
وقال سانشيز خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في زيارة رسمية يجريها إلى أنقرة: "نريد أن تكون تركيا جزءا من الاتحاد الأوروبي، فهي حليف مشترك له".

ووصل سانشيز إلى أنقرة اليوم الأربعاء، بناء على دعوة تلقاها من أردوغان.

وأفادت رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان لها، بأن سانشيز سيشارك في القمة السابعة بين حكومتي إسبانيا وتركيا والتي ستعقد في أنقرة.

وأوضحت أن القمة التي سيشارك فيها الوزراء المعنيون من كلا البلدين، سيتم خلالها تقييم العلاقات التركية الإسبانية بكافة أبعادها، وبحث الخطوات الممكن اتخاذها لتطوير التعاون.

وأشارت أن من المتوقع خلال المحادثات تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، وعلاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، فضلا عن العلاقات الثنائية.
مصدر : وكالات
رقم : 964136
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