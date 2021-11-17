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الأربعاء 17 تشرين الثاني 2021 ساعة 22:55

القوات العراقية تنفذ 8 ضربات ضد "داعش" في ديالى

القوات العراقية تنفذ 8 ضربات ضد "داعش" في ديالى
وذكرت الخلية في بيان، أن "القوات الأمنية شرعت على بركة الله وبإشراف قيادة العمليات المشتركة اليوم، بتنفيذ عملية امنية واسعة ضمن قاطع عمليات ديالى بالتنسيق مع قيادتي سامراء وصلاح الدين، شاركت فيها قطعات من وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي لتفتيش حاوي العظيم وبساتين ابي صيدا والعبارة وبإسناد من طيران القوة الجوية وطيران الجيش".

وأضافت، أنه "كانت النتائج لهذا اليوم، تنفيذ 8 ضربات جوية، استهدفت خلالها أهدافا للإرهابيين، كما تم تدمير زورق وعبوات ناسفة ووكر لعناصر عصابات داعش يحتوي مواد واعتدة واسلحة مختلفة وتدمير صاروخ، ومازالت العملية مستمرة، وتواصل القوات الأمنية استعداداتها لإكمال المرحلة المتبقية من هذه العملية".

وتابعت أن "قيادة العمليات المشتركة تواصل وضع الخطط الخاصة بتأمين المناطق والمدن وملاحقة بقايا عصابات "داعش" الإرهابية وتجفيف منابع الإرهاب وتطهير الأراضي".
رقم : 964138
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