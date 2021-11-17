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الأربعاء 17 تشرين الثاني 2021 ساعة 22:59

جراء استمرار اغلاق مطار صنعاء.. اليمنيون يعيشون الألم

جراء استمرار اغلاق مطار صنعاء.. اليمنيون يعيشون الألم
وحسب ما افادت "المسيرة" أن عدد المرضى بالفشل الكلوي في المحافظات الحرة بلغ أكثر من 4850 مريض معظمهم بحاجة للسفر إلى الخارج لإجراء عملية زرع الكلى.

وذكرت أن هناك نقص كبير في مراكز غسيل الكلى حيث يوجد في العاصمة صنعاء 4 مراكز حكومية لغسيل الكلى وخمسة مراكز خاصة وفي المحافظة صنعاء مركز وحيد وفي سائر المحافظات الحرة لا يوجد سوى 18 مركزا.

من جانبه قال مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف، إن عدد المسافرين عبر مطار صنعاء الدولي قبل العدوان كان يبلغ 2 مليون مسافر سنويا وصولا ومغادرة وبمعدل 5 ألف مسافر يوميا من وإلى أكثر من عشرين وجهة.

وأوضح أنه كان يعمل في مطار صنعاء قبل العدوان أكثر من 50 شركة طيران محلية وعربية ودولية وكان معظم المسافرين من المرضى للعلاج في الخارج.

وأشار إلى أن المطار كان يسير، قبل العدوان، 3 رحلات جوية يوميا إلى مصر والأردن للعلاج وعلى متنها متوسط ما بين 170 إلى 200 مريض للعلاج في الخارج.

ولفت إلى أن مطار صنعاء الدولي دخل الربع الثاني من العام السادس على إغلاقه فيما بلغ عدد رحلات المنظمات الأممية عبر المطار منذ بداية العدوان أكثر من 5500 رحلة.
رقم : 964140
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