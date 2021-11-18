ويمكن للصفقة المبرمة مع منظمة "براءات اختراع الأدوية"، المدعومة من الأمم المتحدة، أن تجعل العلاج متاحا لـ 53٪ من سكان العالم. وتسعى المنظمة الخيرية لتوفير أدوية حيوية للدول متوسطة ومنخفضة الدخل.



وتقول شركة فايزر إن الأقراص تقلل خطر الإصابة بكوفيد-19 بدرجة كبيرة لدى البالغين الأكثر عرضة للخطر.



وقالت وزارة الصحة الإيرانية في تقرير لها إن الموجة السابقة من جائحة كورونا التي أودت بحياة 700 شخص في اليوم الواحد كانت ستخلف 3 أضعاف هذا العدد، لولا حملة التلقيح العام ضد الفيروس في البلاد.



وأشارت الوزارة الى أن المراكز الصحية استخدمت 100 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا حتى الآن.



من جهتها أكدت دائرة الجمارك الايرانية دخول حوالي 149 مليون جرعة لقاح خلال الأشهر الـ 9 المنصرمة، أكثر من 90 بالمائة منها من الصين.