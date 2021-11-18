العدوان السعودي يشن سلسلة غارات على صنعاء

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة النهدين، وثلاث غارات على منطقة ذهبان شمال العاصمة صنعاء.



وكان طيران العدوان الأمريكي السعودي شن ،أمس الأربعاء، 25 غارة جوية على مديريتي صرواح والجوبة بمحافظة مأرب.