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الخميس 18 تشرين الثاني 2021 ساعة 10:06

سوريا.. أهالي قرية يواجهون مدرعات للاحتلال الأمريكي بالحجارة

سوريا.. أهالي قرية يواجهون مدرعات للاحتلال الأمريكي بالحجارة
وأفادت مصادر محلية بريف الحسكة عن اعتراض أهالي قرية (تل ذهب) في ريف القامشلي الجنوبي من أبناء عشيرة (البوخطاب- الجبور) العربية، لرتل آليات تابع لقوات الاحتلال الأمريكي، ومنعه من المرور عبر القرية باتجاه مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة.

وقال الشيخ محمد حسناوي الجدوع، شيخ عشيرة البوخطاب، لـ"سبوتنيك"، أن "رتلا مؤلفا من 5 مدرعات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي ترافقه سيارة تابعة لمسلحي ميليشيا "قسد" الموالين لها، حاول المرور عبر قرية (تل الذهب) الواقعة على بعد 25 كيلومترا جنوبي القامشلي على طريق عام (الحسكة - تل براك) متوجها إلى مدينة القامشلي، فقام الأهالي برشق الرتل بالرصاص والحجارة وتكسير زجاج إحدى العربات وأجبروه على التراجع".

وتابع الجدوع أن سكان القرية تفاجؤوا بمحاولة دخول الرتل إلى قريتهم، فكانت ردة فعلهم عفوية سريعة وغاضبة، إلا أنهم تمكنوا في النهاية من منع الرتل التابع للاحتلال الأمريكي الذي يحاول بين الحين والآخر استفزاز أبناء القبائل العربية الرافضين لتواجده في منطقة الجزيرة السورية والقيام بسرقة النفط والغاز والقمح والثروات الباطنية.

وكان أبناء (عشيرة البوخطاب- الجبور العربية) تصدوا لمحاولات متتالية من قبل تنظيم "قسد" الموالي لجيش الإحتلال الأمريكي لسرقة محولة تحويل كهرباء (نص تل ) بمحيط بلدة تل براك، وخرجوا بمظاهرات شعبية كبيرة وقاموا بحرق عدد من حواجز التنظيم الذي أطلق الرصاص بشكل عشوائي ما أسفر عن استشهاد مدني وإصابة 15 آخرين من سكان البلدة واعتقال العشرات منهم.

وفي الحادي عشر من الشهر الحالي اعترض أهالي قرية تل أحمد في ريف القامشلي بمساندة وحدة من الجيش العربي السوري رتل اليات عسكرية تابعا لقوات الاحتلال الأمريكي حاول العبور بالقرب من القرية وأجبروه على التراجع.
رقم : 964187
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