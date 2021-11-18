الصفحة الرئيسية
0
الخميس 18 تشرين الثاني 2021 ساعة 10:28

تخت روانجي: الهجمات الإرهابية الأخيرة في أفغانستان مقلقة

تخت روانجي: الهجمات الإرهابية الأخيرة في أفغانستان مقلقة
وقال الدكتور مجيد تخت روانجي سفير وممثل ايران الدائم لدى الأمم المتحدة ، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء بشأن الوضع في أفغانستان ان : "اجتماع اليوم جاء في وقت مناسب للغاية ومهم ، لأن أفغانستان تواجه تحديات جاده ".

وقال كبير الدبلوماسيين الايرانيين في الأمم المتحدة ان : "الوضع الإنساني مقلق للغاية ومع اقتراب فصل الشتاء ، يواجه الناس أزمة إنسانية وشيكة وهذا يجعل من الملح تقديم المساعدة الإنسانية لأفغانستان".

واضاف ان "دور الامم المتحدة مهم جدا في الوضع الراهن". ونحن ندعم جهود مكتب الأمم المتحدة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى لمساعدة شعب أفغانستان.

وأضاف سفير إيران لدى الأمم المتحدة: "لا يمكن لإيران ، كدولة مجاورة تربطهما اواصر تاريخية وثقافية ولغوية ودينية مشتركة ، أن تتجاهل مشاكل الشعب الأفغاني".

وقال "لأكثر من أربعة عقود ، استضفنا وساعدنا بسخاء ملايين الرعايا الأفغان ، لا سيما في ظل تفشي فيروس كورونا والوضع الاقتصادي الصعب الناتج عن اجراءات الحظر الاميركية غير القانونية".

وقال تخت روانجي "منذ منتصف آب (أغسطس) ، يدخل آلاف الرعايا الأفغان إيران يوميًا وفي حال عدم اتخاذ اجراءات عاجلة ومناسبة لمعالجة الوضع الانساني فان التقديرات تشير إلى أن مئات الآلاف من المواطنين الأفغان سينزحون الى إيران في الشتاء المقبل .

وقال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: "حتى الآن ، فعلنا كل ما في وسعنا لمساعدة اللاجئين الأفغان الذين يدخلون إيران ، بما في ذلك من خلال توفير الضروريات الأساسية". بالإضافة إلى ذلك ، قمنا أيضًا بشحن كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.

وتابع كبير الدبلوماسيين الايرانيين لدى الأمم المتحدة انه وبسبب الحظر الاميركي غير القانوني واللاإنساني ونقص الموارد المالية الجديدة الكافية ، لم يعد بإمكاننا مساعدتهم لوحدنا.

وأكد تخت روانجي : يجب أن نكون صريحين وصادقين. هذا الوضع ليس تحديا داخليا فلا ينبغي ترك الجارة أفغانستان بمفردها وان نتوقع أن يحل هذا التحدي الصعب للغاية بمفرده.

وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة: "ندعو المجتمع الدولي ، ولا سيما الدول المانحة ، إلى تحمل مسؤولياتهم وتوفير موارد مالية كافية وجديدة وضعها في خدمة الجارة أفغانستان لمساعدة اللاجئين والمشردين الأفغان".

وشدد على أن تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب والإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة ، هما أمران ضروريان لإنعاش الاقتصاد الأفغاني وإنقاذ أرواح الناس ، ولاینبغی ان يكون بأي حال من الأحوال سياسيًا ومشروطًا.

وشدد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة على أنه "يجب بذل جهود موازية لمنع الانهيار الكامل للاقتصاد الأفغاني".

وقال "لكن هذه الجهود العاجلة يجب ألا تصرف انتباهنا وجهودنا عن ضرورة مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات في أفغانستان".

واوضح إن "الهجمات الإرهابية الأخيرة في أفغانستان ، بما في ذلك اليوم في كابول ، مقلقة للغاية وفي نفس الوقت خطرة وتظهر هذه الهجمات إلى أي مدى كانت معالجة هذه التهديدات أساسية للسلم والأمن الإقليميين والدوليين. وتظهر هذه الهجمات مرة أخرى وحشية الإرهابيين.

وتابع السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة: "لذلك يجب ألا نتسامح مع الإرهاب ومورديه ومنظميه وداعميه في أفغانستان".

وشدد على ضرورة التأكد من عدم استخدام الأراضي الأفغانية مطلقا في أنشطة إرهابية وعدم استخدامها كملاذ آمن للجماعات الإرهابية أو كمصدر لإنتاج المخدرات والاتجار بها.

وصرح تخت روانجي ان : تشكيل حكومة شاملة ومنتخبة من الشعب ، بمشاركة جميع الفئات العرقية والدينية ، ملتزمة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وضمان وحماية حقوق الناس على أساس المبادئ والتعاليم الإسلامية الصحيحة واحترام حقوق الإنسان لجميع الأفغان من جميع الأعراق واللغات والأقليات الدينية والنساء ، امر ضروري لبناء أفغانستان آمنة ومستقرة ومزدهرة.

وأضاف: "لتحقيق هذا الهدف ، ستواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية تفاعلها مع جميع الأطراف في أفغانستان ، بما في ذلك طالبان".
مصدر : وكالات
رقم : 964195
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الصدر يرفض مبادرة الحكيم لحل أزمة تشكيل الحكومة العراقية
الصدر يرفض مبادرة الحكيم لحل أزمة تشكيل الحكومة العراقية
قائد الثورة: المستعمرون يريدون للشعوب أن تغفل عن مواهبها تمهيدا لنهبها
قائد الثورة: المستعمرون يريدون للشعوب أن تغفل عن مواهبها تمهيدا لنهبها
17 تشرين الثاني 2021
مسؤول اماراتي يزور إيران
مسؤول اماراتي يزور إيران
17 تشرين الثاني 2021
لإنقاذ لبنان من الأزمة .. قرداحي منفتح على أيّ حل وإن كان استقالته
لإنقاذ لبنان من الأزمة .. قرداحي منفتح على أيّ حل وإن كان استقالته
17 تشرين الثاني 2021
حرب اليمن.. نموذج ساطع للتعاون بين "الدبلوماسية والميدان"
حرب اليمن.. نموذج ساطع للتعاون بين "الدبلوماسية والميدان"
17 تشرين الثاني 2021
هل سيؤدي مؤتمر باريس إلى انتخابات وإنهاء الأزمة في ليبيا؟
هل سيؤدي مؤتمر باريس إلى انتخابات وإنهاء الأزمة في ليبيا؟
17 تشرين الثاني 2021
إصدار مرسوم بالعفو العام... إخماد نيران الأزمة السياسية في الكويت
إصدار مرسوم بالعفو العام... إخماد نيران الأزمة السياسية في الكويت
17 تشرين الثاني 2021
العميد قاآني: اقتدار إيران وأمنها اليوم مدينة لتضحيات الشهيد سليماني ورفاقه
العميد قاآني: اقتدار إيران وأمنها اليوم مدينة لتضحيات الشهيد سليماني ورفاقه
17 تشرين الثاني 2021
"حزب الله" يهاجم المناورات العربيّة المشتركة مع الصهاينة.. التفاصيل والأسباب؟
"حزب الله" يهاجم المناورات العربيّة المشتركة مع الصهاينة.. التفاصيل والأسباب؟
16 تشرين الثاني 2021
صفقة "تبادل الأسرى" وتظاهر اسرائيل بعدم الاهتمام
صفقة "تبادل الأسرى" وتظاهر اسرائيل بعدم الاهتمام
16 تشرين الثاني 2021
انتهاء عهد الوعود المؤجلة في مفاوضات الاتفاق النووي
انتهاء عهد الوعود المؤجلة في مفاوضات الاتفاق النووي
16 تشرين الثاني 2021
حقد آل سعود على حزب الله تجاوز حقد الصهاينة.. عبدالرحمن بن مساعد مثالا
حقد آل سعود على حزب الله تجاوز حقد الصهاينة.. عبدالرحمن بن مساعد مثالا
16 تشرين الثاني 2021
هل تنهي الانتخابات التجاذبات الدولية في ليبيا؟
هل تنهي الانتخابات التجاذبات الدولية في ليبيا؟
16 تشرين الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لإنقاذ لبنان من الأزمة .. قرداحي منفتح على أيّ حل وإن كان استقالته
تقدم أنصار الله الکبير في الساحل الغربي... سيناريوهات انتصار خالٍ من المتاعب
إحباط المؤامرة الأمريكية بالدبلوماسية الناجحة للواء قاآني
اجتماع رئيس المخابرات السعودي بنظيره السوري.. النتائج والأبعاد؟