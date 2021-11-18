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الخميس 18 تشرين الثاني 2021 ساعة 14:47

عبداللهيان يؤكد على تطوير العلاقات مع رابطة حافة المحيط الهندي

عبداللهيان يؤكد على تطوير العلاقات مع رابطة حافة المحيط الهندي
جاء ذلك في كلمة له القاها امير عبداللهيان ،اليوم الخميس عبر الاتصال المرئي في الاجتماع الوزاري الـ 22 للدول الاعضاء في رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي (آيورا) التي تستضيفها بنغلاديش، حيث اشار الى ان نشاطات المنظمة وتعاون دولها خلال عقدين من الزمن كشف عن الطاقات الكامنة لهذه الرابطة خاصة في مجال التعاون الاقتصادي.

واوضح وزير الخارجية ان ايران ساهمت في تفعيل التنسيق الوطني لمنظمة "آيورا "، كما ان مختلف الأجهزة الايرانية على مشارف مرحلة جديدة للمشاركة الفاعلة في ترتيبات التعاون في اطار المنظمة، واحدث المشاركات الايرانية هو تطوع منظمة المرأة الايرانية للقيام بدور تنسيقي في برنامج تطوير القدرات الاقتصادية للنساء في دول المنظمة ، كما ان المركز الاقليمي للعلوم وتبادل التقنيات التابع للمنظمة والذي يتخذ من طهران مقرا له يتلقى الدعم القوي من الحكومة.

ونوه امير عبداللهيان الى تداعيات تفشي فيروس كورونا على شعوب العالم منها رابطة "آيورا" ومن ضمنها الجمهورية الاسلامية الايرانية واضاف: ان الشعب الايراني عانى من تداعيات ظروف كورونا في الوقت الذي واجهت فيه البلاد القيود الناجمة عن الحظر الاميركي اللامشروع واللئيم.

واشار وزير الخارجية الى ان رفع الحظر عن ايران واستيفاء حقوقها سيكون له بلا شك مردوده الايجابي في حضور ايران بشكل اقوى واكثر تاثيرا في جهود التعاون الاقليمي خاصة في رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي.
مصدر : وكالات
رقم : 964255
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