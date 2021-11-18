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الخميس 18 تشرين الثاني 2021 ساعة 15:42

اتفاقية جديدة بين الإمارات والإردن والاحتلال فما هي؟

اتفاقية جديدة بين الإمارات والإردن والاحتلال فما هي؟
وذكر "أكسيوس" أن هذا المشروع الضخم يعد أكبر تعاون إقليمي بين الاحتلال الاسرائيلي والدول المجاورة للاراضي المحتلة، إذ ستتولى شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" بناء المزرعة، وهي شركة مملوكة لصندوق مبادلة للاستثمار، التابع لإمارة أبوظبي.

وأضاف أن مزرعة الطاقة الشمسية، الممولة من الإمارات، ستوفر الطاقة المتجددة لـ"إسرائيل"، التي ستبني بدورها محطة تحلية مياه للأردن قبالة ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ومن المرجح أن توقع الاتفاقية، الإثنين المقبل، في دبي بحضور وزيرة الطاقة الإسرائيلية "كارين الحرار" ووزير المياه الأردني "رائد أبو السعود" ووزير الخارجية الإماراتي "عبدالله بن زايد آل نهيان"، بالإضافة إلى "كيري".

وتأتي هذه الاتفاقية بعد محادثات سرية بين الحكومات الثلاث وصلت لمرحلة الجدية في سبتمبر/أيلول الماضي وتبلورت إلى مسودة اتفاق خلال أكتوبر/تشرين الأول.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين أن الاتفاقية كان من المقرر إبرامها على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة جلاسكو باسكتلندا، لكن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "نفتالي بينيت" طلب تأجيل التوقيع خشية أن تؤدي الصفقة إلى انتقادات سياسية داخلية قبل أيام من إقرار ميزانية البلاد مطلع الشهر الجاري.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن الصفقة تشير لزيادة الأهمية الاستراتيجية للأردن بالنسبة للحكومة الجديدة في الكيان الصهيوني بعد أن كانت علاقة الطرفين فاترة في عهد رئيس الوزراء السابق "بنيامين نتنياهو".
مصدر : وكالات
رقم : 964266
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