الصفحة الرئيسية
0
الخميس 18 تشرين الثاني 2021 ساعة 15:47

السيد صفي الدين: أنَّنا ننتمي للثقافة الوطنية الأصيلة التي تنتمي لتاريخٍ وطنيٍ

السيد صفي الدين: أنَّنا ننتمي للثقافة الوطنية الأصيلة التي تنتمي لتاريخٍ وطنيٍ
و أشار الى أن بعض اللبنانيين يتبجّحون بكلّ وقاحة إلى حدِّ أن يقولوا أنَّ ثقافتنا لا تشبه ثقافة لبنان تاريخيًا، مؤكّدًا أنَّ إذا كان البعض يعتبر أنَّ تاريخ لبنان يرتبط بثقافة الذلِّ والهوان والانهزام والخضوع للذلّ والمال، وثقافة أمرك يا أمير وأمرك يا ملك فلا يشبهنا هذا التاريخ على الإطلاق.

وخلال إطلاق باقة من الإصدارات الأدبية في سِيَر الشهداء وأدب المقاومة، سأل السيد صفي الدين: "لم تقولوا في ادعاءاتكم أنَّ لبنان هو بلد التّنوع الثّقافي؟ إذًا لماذا ضاق البعض ذرعًا بثقافتنا التي حرَّرت وأعزّت، وقامت بتجربة لم تقُم بها أي مقاومة في التاريخ حينما عفت عن الذين قتلونا وعذبونا بالسّجون وهدّدوا وجودنا؟

وأوضح سماحته أنَّ "هذه الثّقافة هي من إسلامنا الأصيل وتعلّمناها من اتّباعنا الصادق للولي الفقية"، مبيّنًا أنَّ ثقافة ولاية الفقية لها فضل على كلّ اللّبنانيين لأنّها أعادت لبنان بلدًا عزيزًا حرًا كريمًا عزيزًا.

وتابع: هم يقدِّمون هذه الثقافة على أنّها ثقافة النّقيض وهي ليست كذلك، هذه ثقافة المحبة والمودّة والتّضحية والإيثار من أجل الآخر، والتّحمل والصبر والبصيرة من أجل الآخر"، معتبرًا أنَّه ليس العيب في ثقافتنا بل العيب في المصالح التي أعمت قلوب نخبٍ ومثقفين في بلدنا.

رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله رأى أنَّ الخراب الذي حلّ بلبنان خلال الـ 30 عامًا الماضية ليس مرتبطًا فقط بالمنظومة المالية والاقتصادية والادارة السياسية والمالية الخاطئة والفاسدة، رغم أنَّ له دور كبير، ولكن دخلت إلينا ثقافة الأمراء والملوك والإنصياع للمال ولمن يملك المال.

كما لفت إلى أنَّ ثقافة الملوك والأمراء أطاحت بالنّفوس والقيم وبالحدّ الفاصل بين الحقّ والباطل، واختلط كلٍ شيء بالمال وأصبح عبيد المال هم الذين يحكمون ويتحكمون وهذا أسوأ ما شهده لبنان، سائلًا المُدافعين عن الملوك والأمراء"لو أن هؤلاء لا يملكون مالًا هل كنتم احترمتموهم إلى هذا الحد؟".

وشدَّد السيد صفي الدين على أنَّنا في المقابل قدَّمنا ثقافة الكرامة وعدم الاستسلام والإنهزام والضّعف أمام كلّ هؤلاء وما زلنا وسنبقى على هذه الثقافة، مؤكّدًا أنَّ أحد أوجه العظمة في مقاومتنا هو هذا البُعد الثقافة.

وقال: بعد هزيمة العدو عام 2006 بدأت مراكز الدراسات الاسرائيلية والأمريكية تفتش عن أسرار قوّة هذه المقاومة رغم أنَّ العالم بأجمعه تظافر بالقوْة والإعلام والحرب النفسية والسّلاح من أجل القضاء على هذه المقاومة، ولكنها انتصرت وهزمتنهم.

وأضاف سماحته: "بعضهم وصل إلى أنّ أعظم ما في هذه المقاومة هو ثقافتها فبدأوا باستهدافها ويركزون على خصوصايتها وعلى عناصر القوة فيها وكل العناصر فيها قوية ومتينة"، مبينًا أنَّ "ما نشهده اليوم في لبنان هو أحد أوجه هذه الحملات الثقافية والإعلامية السياسية والنّفسية التي تستهدف هذا المجتمع المقاوم وهذه البيئة وهذه الثقافة الأصيلة العميقة والمنتشرة".

وأكَّد أنَّه "مهما فعلوا لن يتمكّنوا من إحاطة هذه الثقافة أو تطويقها أو خنقها بل على العكس كلّما ازداد ضغطهم ازدادت تأصلًا وقوةً ومنعةً وهذه من خصائص ثقافتنا".

وأردف السيد صفي الدين: "ثقافتنا بانتمائنا الحسيني، وهي ثقافة الانسان الكريم والحر الذي لا يقبل أن يعيش ذليلًا ومهانًا، هي ثقافة الإمام الحسين (ع) الذي علّمنا وربّانا بدمه ومن معه كيف نعيش حياة الكرامة والعزّ.
رقم : 964268
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
نجاح المفاوضات مرهون بالإرادة الجادة للطرف الآخر في رفع الحظر
نجاح المفاوضات مرهون بالإرادة الجادة للطرف الآخر في رفع الحظر
السعودية بين الوهابية والتطبيع.. متى تولج في التسوية؟
السعودية بين الوهابية والتطبيع.. متى تولج في التسوية؟
18 تشرين الثاني 2021
محور الجزائر - جنوب إفريقيا.. هل ينجح في إنقاذ إفريقيا والصحراء الغربيّة؟
محور الجزائر - جنوب إفريقيا.. هل ينجح في إنقاذ إفريقيا والصحراء الغربيّة؟
18 تشرين الثاني 2021
الصدر يرفض مبادرة الحكيم لحل أزمة تشكيل الحكومة العراقية
الصدر يرفض مبادرة الحكيم لحل أزمة تشكيل الحكومة العراقية
18 تشرين الثاني 2021
قائد الثورة: المستعمرون يريدون للشعوب أن تغفل عن مواهبها تمهيدا لنهبها
قائد الثورة: المستعمرون يريدون للشعوب أن تغفل عن مواهبها تمهيدا لنهبها
17 تشرين الثاني 2021
مسؤول اماراتي يزور إيران
مسؤول اماراتي يزور إيران
17 تشرين الثاني 2021
لإنقاذ لبنان من الأزمة .. قرداحي منفتح على أيّ حل وإن كان استقالته
لإنقاذ لبنان من الأزمة .. قرداحي منفتح على أيّ حل وإن كان استقالته
17 تشرين الثاني 2021
حرب اليمن.. نموذج ساطع للتعاون بين "الدبلوماسية والميدان"
حرب اليمن.. نموذج ساطع للتعاون بين "الدبلوماسية والميدان"
17 تشرين الثاني 2021
هل سيؤدي مؤتمر باريس إلى انتخابات وإنهاء الأزمة في ليبيا؟
هل سيؤدي مؤتمر باريس إلى انتخابات وإنهاء الأزمة في ليبيا؟
17 تشرين الثاني 2021
إصدار مرسوم بالعفو العام... إخماد نيران الأزمة السياسية في الكويت
إصدار مرسوم بالعفو العام... إخماد نيران الأزمة السياسية في الكويت
17 تشرين الثاني 2021
العميد قاآني: اقتدار إيران وأمنها اليوم مدينة لتضحيات الشهيد سليماني ورفاقه
العميد قاآني: اقتدار إيران وأمنها اليوم مدينة لتضحيات الشهيد سليماني ورفاقه
17 تشرين الثاني 2021
"حزب الله" يهاجم المناورات العربيّة المشتركة مع الصهاينة.. التفاصيل والأسباب؟
"حزب الله" يهاجم المناورات العربيّة المشتركة مع الصهاينة.. التفاصيل والأسباب؟
16 تشرين الثاني 2021
صفقة "تبادل الأسرى" وتظاهر اسرائيل بعدم الاهتمام
صفقة "تبادل الأسرى" وتظاهر اسرائيل بعدم الاهتمام
16 تشرين الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
محور الجزائر - جنوب إفريقيا.. هل ينجح في إنقاذ إفريقيا والصحراء الغربيّة؟
لإنقاذ لبنان من الأزمة .. قرداحي منفتح على أيّ حل وإن كان استقالته
تقدم أنصار الله الکبير في الساحل الغربي... سيناريوهات انتصار خالٍ من المتاعب
إحباط المؤامرة الأمريكية بالدبلوماسية الناجحة للواء قاآني