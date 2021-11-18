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الخميس 18 تشرين الثاني 2021 ساعة 16:56

الصحة الايرانية: 103 وفيات جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: 103 وفيات جديدة بكورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 5 آلاف و 882 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 63 ألفا و 775 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 862 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 3439 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 746 ألفا و 487 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وتلقى حتى الآن 56 مليونا و 282 ألفا و 22 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 43 مليونا و 783 ألفا و 188 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 683 ألفا و 188 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 100 مليون و 748 ألفا و 230 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 37 مليونا و 468 ألفا و 72 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 26 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 87 مدينة والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 222 مدينة، والحالة الزرقاء (قليلة الخطورة) في 113 مدينة في البلاد.
رقم : 964279
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