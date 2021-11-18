العراق.. الحشد يواصل عملياته الأمنية في ديالى

أفاد بذلك حساب الاعلام الحربي في المقاومة على التلغرام موضحا ان قيادة عمليات صلاح الدين وقيادة عمليات سامراء وقيادة عمليات شرق دجلة للحشد الشعبي نفذت واجب تفتيش الساحل الغربي لحاوي العظيم فيما نفذت قيادة عمليات ديالى للجيش والحشد الشعبي عملية تفتيش حوض العظيم الشرقي.



ويشترك في العملية أيضا اللواء 23 ولواء نداء ديالى والقوات الخاصة لقيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي.



وتهدف العملية لملاحقة فلول جماعة "داعش" الوهابية وتدمير مخابئها، وفتح طرق جديدة لتسهيل توغل القوات لعمق تلك المناطق.



وكانت قد أعلنت مديرية الحشد الشعبي في العراق، انطلاق عملية أمنية لتأمين قرى شمالي خانقين بمحافظة ديالى شرق العراق.



وذكرت المديرية في بيان، أن "قطعات اللواء 28 في الحشد الشعبي، باشرت بتنفيذ عملية امنية لتأمين قرى كريم الداود والزورة بمحاذاة نهر الوند شمال خانقين في ديالى وتهدف العملية لتأمين هذه القرى من تسلل عناصر داعش اليها، وواصلت قوات اللواء التقدم فق الخطط المرسومة لملاحقة فلول داعش".



وأكدت خلية الاعلام الأمني العراقي، تنفيذ 8 ضربات ضد أهداف لعصابات "داعش" الإرهابية بقاطع عمليات ديالى، ضمن عملية أمنية واسعة.



وذكرت الخلية في بيان، أن "القوات الأمنية شرعت على بركة الله وبإشراف قيادة العمليات المشتركة اليوم، بتنفيذ عملية امنية واسعة ضمن قاطع عمليات ديالى بالتنسيق مع قيادتي سامراء وصلاح الدين، شاركت فيها قطعات من وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي لتفتيش حاوي العظيم وبساتين ابي صيدا والعبارة وبإسناد من طيران القوة الجوية وطيران الجيش".



وأضافت، أنه "كانت النتائج لهذا اليوم، تنفيذ 8 ضربات جوية، استهدفت خلالها أهدافا للإرهابيين، كما تم تدمير زورق وعبوات ناسفة ووكر لعناصر عصابات داعش يحتوي مواد واعتدة واسلحة مختلفة وتدمير صاروخ، ومازالت العملية مستمرة، وتواصل القوات الأمنية استعداداتها لإكمال المرحلة المتبقية من هذه العملية".



وتابعت أن "قيادة العمليات المشتركة تواصل وضع الخطط الخاصة بتأمين المناطق والمدن وملاحقة بقايا عصابات "داعش" الإرهابية وتجفيف منابع الإرهاب وتطهير الأراضي".



