​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان​ يدعو الفلسطنيين لنبذ الخلافات

بدوره اشار فيصل بعد اللقاء إلى أنه "اكدنا في هذا اللقاء على اتخاذ موقف موحد في مواجهة ال​سياسة​ الاسرائيلية التي تستهدف تهويد مدينة القدس وضم الاراضي وبناء ​المستوطنات​ في الضفة الفلسطينية ومواصلة الحصار لقطاع غزة والتنكيل بالاسرى والمعتقلين وبابناء شعبنا في الاراضي الفلسطينية المحتلة".



وشدد على "ضرورة دور لبنان الضاغط على المجتمع الدولى وعلى الدول المانحة باعتبار لبنان دولة مضيفة لتوفير الاموال الكافية للانروا لوضع خطة طوارىء شاملة على مستوى اغاثي وصحي وتعليمي، وايضا تامين موازنة ثابتة ودائمة للفلسطينيين على امتداد عمر النكبة الى ان تنتهي مفاعيل هذه النكبة ويعود اللاجىء الى ارضه".



وأكد على "موقف الفلسطينيين الموحد الداعم لمسيرة الوفاق والسلم الاهلي في لبنان لان في ذلك مصلحة فلسطينية ولبنانية لحشد الطاقات لاسقاط كل مشاريع التوطين وتحقيق العودة الى ديارنا في فلسطين".