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الخميس 18 تشرين الثاني 2021 ساعة 21:00

أسرى فلسطينيون يحرقون سجن عسقلان بعد استشهاد الأسير "سامي العمور"

أسرى فلسطينيون يحرقون سجن عسقلان بعد استشهاد الأسير "سامي العمور"
وأوضحت الهيئة أنّ إدارة سجن عسقلان ردّت بوحشية على عمليّة الحرق التي نفّذها الأسرى، واعتدت بوحشية على الأسير أيمن الشرباتي الملقب بالمواطن، ونقلته إلى زنازين العزل الإنفرادي.

وطالبت الهيئة اللجنة الدولية للصليب الأحمر التحرّك الفوري إلى سجن عسقلان والسجون الأخرى، ومطالبة "إسرائيل" بالتوقف الفوري عن هجمتها وهمجيتها، والكشف عن مصير "المواطن"، وعدم السماح لإدارة السجون بالتفرّد به.

في ذات السياق، بيّنت الهيئة أنّ أسرى سجن "نفحة" إتخذوا قراراً بإغلاق السجن بالكامل خلال الأيام الثلاثة القادمة، إحتجاجاً على جرائم الإحتلال، وأن هذه الخطوة ستتبع بخطوات تصعيدية في حال إستمرت حكومة الإحتلال وإدارة السجون بهذا النهج العنصري العدائي في التعامل مع أسرانا.

والجدير ذكره أنّ الأسير أيمن الشرباتي قام عدّة مرات بخطوات احتجاجية على سياسة إدارة السجون الظالمة بحق الأسرى، وتعرض للعزل والضرب والتنكيل خلال سنوات أسره.
مصدر : وكالات
رقم : 964306
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