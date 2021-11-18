العدوان السعودي يشن 55 غارة جوية على عدة محافظات يمنية

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 3 غارات جوية على منطقة ذهبان وغارتين على منطقة النهدين بالعاصمة صنعاءوغارة جوية على منطقة جربان بمديرية سنحان في محافظة صنعاء.



وأضاف المصدر أن طيران العدوان شن 24 غارة على مديرية صرواح و 11 غارة على مديرية الجوبة بمحافظة مأرب و 7 غارات جوية على مديرية حيس بالحديدة.



وأضاف المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مطار تعز وغارتين على مديرية خب والشعف بالجوف وغارتين على مديريتي كتاف والظاهر بصعدة وغارة جوية على مزرعة أحد المواطنين في منطقة سامة بمديرية ميفعة عنس في ذمار.